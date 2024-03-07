Песков ответил на требования Армении вывести российских пограничников из "Звартноца"

07 марта 2024, 03:10

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Россия не получала официальных требований о выводе российских пограничников из аэропорта "Звартноц", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выразив надежду на нормализацию отношений с Арменией. Официальное письмо с требованием о выводе пограничников уже направлено России, сообщил глава Совбеза Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", российские пограничники должны уйти из аэропорта Звартноц, так как нет гарантий, что в случае угрозы Россия защитит границы Армении, заявил спикер парламента Ален Симонян. Армения может выйти из договора о статусе российских пограничников, но власти скорее имитируют смену внешнеполитического курса, заявили политологи Ара Папян и Андриас Гукасян. Российские пограничники несут службу в международном аэропорту Звартноц незаконно, заявили участники акции, которую провела армянская оппозиция.

Армения проинформировала Россию о необходимости вывода российских пограничников из аэропорта "Звартноц", сообщил 6 марта глава Совбеза Армении Армен Григорян. "Недавно мы заявили об этом в официальном письме", - процитировала его слова "Новости Армения". Григорян отметил, что соответствующие функции в аэропорту "Звартноц" должна осуществлять непосредственно армянская сторона, указано в сообщении.

Решений о выводе российских пограничников не принималось, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. По официальным каналам никто до нас эти решения не доводил" , - сказал 6 марта Песков.

По его словам, Россия и Армения работают "по всем направлениям в рамках структур СНГ, структур ЕАЭС". "На уровне двусторонних отношений мы осуществляем целый ряд важных проектов и будем их осуществлять дальше", - привел его слова "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Кремль высоко ценит особый характер отношений с Арменией. "В отношениях стран, как и в отношениях людей, бывают разные периоды. У самых близких соседей может быть период, когда отношения натянуты. Но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность лидеров двух стран. С нашей стороны она тоже есть", - сказал Песков. Он выразил уверенность "что все эти трудности пройдут".

Демарш Армении направлен на разрыв связей с Россией уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Правительство (Армении) демонстративно рвет связи с Россией, ищет поводов, за одним шагом следует другой, это соответствует их политике. Я думаю, "Звартноцем" дело не ограничится. Что бы они сейчас не говорили, они постепенно осуществляют то, о чем мы предупреждали: это выход из ОДКБ, затем поставят вопрос о существовании базы в Гюмри", - привело 6 марта слова Затулина РИА "Новости".

Согласно армяно-российскому договору от 1992 года о статусе Пограничных войск России в Армении, российские пограничники охраняют государственную границу Армении с Турцией и Ираном. Охрану воздушной границы в аэропорту Звартноц осуществляют армянские пограничники совместно с российскими пограничниками, на КПП "Агарак" охрану государственной границы осуществляет Пограничное управление ФСБ России в Армении, говорится на сайте СНБ Армении.

Участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено", заявил премьер-министр Армении в интервью французскому телевидению. Он пояснил, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть".

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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