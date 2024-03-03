Армянская оппозиция потребовала вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

03 марта 2024, 00:54

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Российские пограничники несут службу в международном аэропорту Звартноц незаконно, заявили участники акции, которую провела армянская оппозиция.

Как писал "Кавказский узел", российские пограничники должны уйти из аэропорта Звартноц, так как нет гарантий, что в случае угрозы Россия защитит границы Армении, заявил спикер парламента Ален Симонян. Армения может выйти из договора о статусе российских пограничников, но власти скорее имитируют смену внешнеполитического курса, заявили политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

Участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено", заявил премьер-министр Армении в интервью французскому телевидению. Он пояснил, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть".

Молодежное крыло оппозиционного "Национально-демократического полюса" провело акцию с требованием вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир акции на YouTube-канале движения.

Силовики стянули к аэропорту многочисленные силы полиции, в том числе полицейский спецназ "красных беретов". Сторонникам оппозиции не позволили подойти близко к зданию аэропорта. Они провели акцию у перекрестка близ аэропорта. В руках активистов были армянские государственные флаги, символика оппозиционного движения и плакаты с надписью Stop Russian occupation, "Российские миротворцы несут смерть", "Российский оккупант вон из Армении".

Участники акции заявили, что служба российских пограничников в аэропорту незаконна, а контроль в международном аэропорту могут осуществлять и армянские пограничники.

"Правящая сила во главе с Пашиняном имитирует антироссийскую политику. Аэропорт и иные стратегические объекты находятся под контролем российских оккупантов", - заявил в ходе акции активист Тигран Манукян.

Россия не должна контролировать въезд и выезд из аэропорта, считает сторонница "Национально-демократического полюс" Эмма Алексанян. "Нужна общественная консолидация, чтобы добиться вывода российских оккупантов", - заявила она в ходе акции.

Активист Мушег Григорян отметил, что в договоре о статусе российских пограничников в Армении нет положения, согласно которому им вверена также охрана международного аэропорта Звартноц. "В их зону ответственности входила армяно-турецкая и армяно-иранская границы", - отметил он в ходе акции, добавив, что российская армия должна быть выведена со всего Южного Кавказа.

Акция оппозиции завершилась без инцидентов.

Согласно армяно-российскому договору от 1992 года о статусе Пограничных войск России в Армении, российские пограничники охраняют государственную границу Армении с Турцией и Ираном. Охрану воздушной границы в аэропорту Звартноц осуществляют армянские пограничники совместно с российскими пограничниками, на КПП "Агарак" охрану государственной границы осуществляет Пограничное управление ФСБ России в Армении, говорится на сайте СНБ Армении.

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