Аналитики усомнились в перспективе вывода российских пограничников из аэропорта "Звартноц"

28 февраля 2024, 04:15

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Российские пограничники должны уйти из аэропорта «Звартноц», так как нет гарантий, что в случае угрозы Россия защитит границы Армении, заявил спикер парламента Ален Симонян. Армения может выйти из договора о статусе российских пограничников, но власти скорее имитируют смену внешнеполитического курса, заявили политологи Ара Папян и Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено", заявил премьер-министр Армении в интервью французскому телевидению. Он пояснил, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть".

Российские пограничники должны уйти из ереванского аэропорта «Звартноц», заявил 27 февраля на брифинге спикер парламента Армении Ален Симонян.

Он не исключил, что этот вопрос обсуждался силовиками или профильными структурами. Однако сам он, по его словам, в подобных обсуждениях не участвовал. «Было бы правильным вывести [российских] пограничников из аэропорта. Нет гарантий, что в случае угрозы они [пограничники] защитят границы Армении. Прецеденты были. Более того, российские войска предприняли все возможное, чтобы границы были более уязвимые. Что сделали они в Арцахе (Нагорном Карабахе)? Обеспечили исход армян? В один прекрасный день обеспечат из «Звартноца» наш с вами исход?» - задался вопросом спикер армянского парламента.

В то же время Симонян считает, что с выводом российской военной базы из Армении не стоит спешить. «Нельзя бросаться из крайности в крайность. Нужно обсудить и понять. Нельзя забегать вперед», - пояснил он.

Согласно армяно-российском договору от 1992 года о статусе Пограничных войск России в Армении, российские пограничники охраняют государственную границу Армении с Турцией и Ираном. Охрану воздушной границы в аэропорту «Звартноц» осуществляют армянские пограничники совместно с российскими пограничниками, на КПП «Агарак» охрану государственной границы осуществляет Пограничное управление ФСБ России в Армении, говорится на сайте СНБ Армении.

Никол Пашинян не предпринимает шагов смены внешнеполитического вектора, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог, юрист-международник Ара Папян.

По его словам, армянский премьер ограничивается заявлениями о выходе из ОДКБ. Это его тактика, отметил политолог. «В международных отношениях оценивают по шагам. Неспроста, и Песков, и Лукашенко заявили, что не получали от Армении заявления о выходе из ОДКБ. В интервью можно сказать все, что угодно. Но есть процедура. Получается, что Пашинян своей риторикой настраивает Кремль, дает повод для обвинений. Чтобы при необходимости оправдать, что Армения пошла против интересов России, поэтому ее наказали. Проще говоря, тактика Пашиняна говорить, что вздумается, но не предпринимать официальных шагов, неверна и опасна. Такая тактика может иметь нежелательные последствия», - полагает Папян.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Пашинян не предпринял ни единого шага, который мог бы подтвердить его намерения сменить внешнеполитический вектор, добавил политолог. «Когда говорят, что Пашинян меняет вектор, возникает вопрос: "Какими своим шагами?" Если смотреть только на торговые показатели, позиции России - ее монополия усилились в Армении. И разговоры про «Звартноц» останутся на уровне риторики», - утверждает он.

По мнению Папяна, Запад, в том числе Франция, оказывают Армении поддержку, исходя из собственных интересов. «Франция предлагала военную помощь еще в начале войны 2020 года. Но армянские власти отказались. Сегодня на Западе понимают, что Армения стоит на грани катастрофы, и потеря армянской государственности не исходит из их интересов», - полагает политолог.

Согласно нормам международного права, споры между двумя государствами касательно двусторонних договоров регулируются либо в одностороннем порядке, либо совместной комиссией, пояснил он. «Все зависит от того, как прописано в договоре. Армения вправе отменить, пересмотреть положение о пребывании российских пограничников в аэропорту «Звартноц». Кроме того, Венская конвенция позволяет пересмотреть международные договора, если изменились обстоятельства», - подчеркнул Папян.

Политолог Андриас Гукасян отметил, что в начале года СМИ распространили сведения о предусловиях, которые Германия выдвинула Армении для углубления сотрудничества.

«В частности, это касалась прекращения соглашения о статусе российских пограничников и люстрацию государственного аппарата – отстранение от власти кадров, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. И армянские власти демонстрируют готовность принять эти условия. Но это лишь формально. Эти решения должны были принять без предусловий со стороны Германии или ЕС. После того, что произошло за последние три года – война в Арцахе, этническая чистка в Арцахе, армянские власти должны были прекратить всякое сотрудничество с Россией самостоятельно, а не вследствие предусловий для углубления сотрудничества», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Армения не намерена менять внешнеполитический вектор, так как для сотрудничества с Западом в нынешних геополитических условиях необходим разрыв отношений с Россией, добавил политолог. «Армянские власти блефуют и, на мой взгляд, западные партнеры – США, Франция, ЕС и Германия - тоже понимают, что это блеф. Правящая сила маневрирует, пытаясь выиграть время. Власти изображают готовность, но по существу ничего не делается. Ключевой датой было 20 октября 2023 года, когда Армения должна была выйти из ОДКБ. Если это не было сделано, какие бы ни были оправдания [...] - все остальное имитация», - подчеркнул Гукасян.

Кроме того, имитация смены внешнеполитического вектора создает основание для России оправдать свою агрессию или отказ отразить азербайджанскую агрессию, предположил он. «Имитация в прозападной ориентированности позволит России обвинить в предательстве Армению. ЕС и Франция попались в ловушку. Их использовали для обвинения Армении, что политика властей вынудила Россию пойти на какие-то шаги», - считает политолог.

Армянские пограничники способны своими силами охранять армяно-турецкую и армяно-иранскую границы, а также КПП в аэропорту «Звартноц», уверен Гукасян. «Армянские пограничники успешно несут службу на КПП армяно-грузинской границе», - сказал он.

Что касается охраны армяно-азербайджанской границы, то ее не существует, продолжил политолог. «Есть линия боевого соприкосновения. Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны. 9 ноября 2020 года было заключено перемирие. Государственная граница и линия боевого соприкосновения – разные политико-правовые решения. Техническое оснащение их тоже разное», - пояснил Гукасян. Если государство поставит задачу укрепить границы, это вполне возможно собственными силами, заключил политолог.

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