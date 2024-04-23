Жители Армении вышли на акцию протеста у границы с Грузией

23 апреля 2024, 18:47

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Противники односторонней делимитации границы между Арменией и Азербайджаном во главе со священником отцом Багратом перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту Баграташен на границе с Грузией, но после переговоров с полицией разблокировали ее.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван-Севан. Дорога в Грузию, проходящая через несколько сел в Тавушской области, также оставалась закрытой. К середине дня трасса Ереван-Севан была разблокирована, часть демонстрантов отправилась в столицу для участия в шествии.

Причинами недовольства жителей армянского приграничья стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Участники протестной акции в знак протеста против односторонних уступок Азербайджану перекрыли на короткое время дорогу, ведущую к таможенному пункту Баграташен на границе с Грузией. Полиция призвала открыть дорогу и "не нарушать закон", через короткое время дорога была открыта, передал со ссылкой на трансляцию с места событий корреспондент “Кавказского узла”.

Протест местных жителей возглавил священник отец Баграт, с ним вместе в акции участвовали и другие священнослужители ААЦ. На место акции были стянуты "красные береты", полиция выстроилась в кордон.

Отец Баграт обратился к полицейским, упрекнув их в том, что "родину уступили и вывели правоохранителей против тех, кто против этих уступок". В прямом эфире Factor.am он обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он "обманул народ неоднократно”. По словам священника, это и привело к тому, что “сейчас народ выходит на улицы".

Лидер партии "Демократическое единство" Сурен Петросян, который также находится возле Баграташена, призвал участников акции и полицейских избегать насилия и не допустить беспорядков. Он уверен, что протестное движение с каждым днем все больше набирает обороты. Петросян выразил надежду, что полицейские “встанут рядом с народом”.

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