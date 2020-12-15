Более 500 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

15 декабря 2020, 08:59

566 беженцев доставлены в Степанакерт автобусами из Еревана в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 13 декабря число беженцев, которые вернулись из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев, превысило 38 тысяч 300.

Министерство обороны России учло не всех вернувшихся беженцев, так как около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября карабахский министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 566 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 39 тысяч 700 беженцев.

Напомним, возвращение беженцев 11 и 12 декабря происходило на фоне первого с момента перемирия нарушения режима прекращения огня. По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные атаковали два армянских села в Гадрутском районе, оказавшихся в анклаве - Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Ин Тахлар). Ранения получили три военных Нагорного Карабаха, сообщило ведомство. Вечером 12 декабря на место конфликта прибыли российские миротворцы. Азербайджанским военным удалось установить контроль над селом Хин Тахер, сказал глава села Хцаберд. Азербайджанская сторона 13 декабря объявила инцидент вынужденной антитеррористической операцией.