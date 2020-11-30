Число вернувшихся в Нагорный Карабах беженцев достигло 55 тысяч

30 ноября 2020, 12:40

Более половины беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах без сопровождения миротворцев и не учтены российским Минобороны, пояснил сегодня карабахский министр Жирайр Мирзоян. Власти Армении рассчитывают на возвращение большинства беженцев до конца года.

"Кавказский узел" сообщал, что 29 ноября Минобороны России отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах более 23,5 тысячи беженцев за две недели. Сегодня ведомство сообщило, что миротворцы сопроводили колонну с еще 1699 беженцами. При этом бесплатные автобусные рейсы из Еревана в Степанакерт сегодня были отменены из-за непогоды.

К 26 ноября только в Степанакерт, где до начала боев проживали 53 тысячи человек, вернулось около 30 тысяч беженцев, сообщили городские власти. В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В целом в Нагорный Карабах на сегодняшний день вернулись не менее 55 тысяч жителей, сообщил карабахский министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян. Он пояснил, что российские миротворцы сопровождают беженцев, возвращающихся по дороге через Бердзор (азербайджанское название - Лачин), тогда как многие успели вернуться на собственных машинах по трассе через Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар), пока она не закрылась.

По словам Мирзояна, в Степанакерте заняты свободные места в гостиницах все другие места проживания, которые можно было бы предоставить беженцам. Власти берут в аренду сельские дома и предоставляют их жителям населенных пунктов, перешедших под контроль Азербайджана. Кроме того, для беженцев приобретаются сельские дома, оставленные хозяевами, информировало сегодня "Арменпресс".

С 25 ноября Кельбаджарский район находится под контролем Азербайджана, сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией осуществляется только по Лачинскому коридору. Карабахцы считают эту трассу небезопасной и, кроме того, напуганы перспективой жить вблизи азербайджанских позиций. Бердзор, через который проходит дорога, почти опустел.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что большинство беженцев вернутся в Нагорный Карабах до конца текущего года. Он отметил, что это касается и жителей районов, перешедших под контроль Азербайджана. "Мы уверены, что до конца года большинство жителей Нагорного Карабаха вернутся. <..> Конечно, есть очень многие дома, которые были разрушены, и нужно начать восстановительные работы, но наша идея в том, что сперва нужно обеспечить оперативную финансовую помощь этим людям, чтобы с помощью этих финансов они смогли удовлетворить свои первоочередные нужды для возвращения в Нагорный Карабах", - процитировал 25 ноября слова Пашиняна ТАСС.

В публикации не дана оценка общей численности беженцев, покинувших Нагорный Карабах в ходе осеннего обострения конфликта и остающихся на территории Армении.

Напомним, что Минобороны России отчиталось о развернутом в Степанакерте полевом госпитале на 40 мест. К 30 ноября российские саперы очистили от боеприпасов более 24 гектаров местности и не менее восьми километров дорог в Нагорном Карабахе. В частности, миротворцы разминировали территорию одной из школ в Степанакерте, а также наладили подачу в нее тепла и электричества, после чего учреждение возобновило работу.

Жители Нагорного Карабаха жалуются на нестабильную сотовую связь и проблемы с интернетом. Азербайджанские интернет-провайдеры и сотовые операторы предоставят услуги жителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, если будет запрос на это, считают политолог Зардушт Ализаде и оппозиционный политик Натиг Джафарли.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"