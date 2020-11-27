Журналисты сообщили об азербайджанских постах близ Лачинского коридора

27 ноября 2020, 18:15

Беженцы опасаются возвращаться в Нагорный Карабах, потому что напуганы перспективой жить вблизи позиций азербайджанских военных и их присутствием в Лачинском коридоре, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские журналисты. Многим беженцам некуда возвращаться, так как их дома оказались на подконтрольных Баку территориях, отметили волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха к 22 ноября насчитали около 25 тысяч вернувшихся беженцев. После этого Минобороны России отчиталось о сопровождении миротворцами автобусов с еще несколькими тысячами возвращавшихся из Армении беженцев. К 26 ноября только в Степанакерт, где до начала боев проживали 53 тысячи человек, вернулись около 30 тысяч беженцев, сообщили городские власти. В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики.

Какие территории передаются под контроль Азербайджана, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

После передачи Азербайджану Карвачара (армянское название - Кельбаджар) Нагорный Карабах связан с Арменией только Лачинским коридором, проезд по которому карабахцы считают небезопасным, указала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка армянского издания CivilNet Лика Захарян.

"Я сам ездила мимо Шуши (азербайджанское название - Шуша), и было страшно. Азербайджанцы стоят в нескольких метрах. Правда, там стоят и российские миротворцы. Люди пока не понимают, как будет работать этот коридор. Они хотят понять, как будет обеспечиваться безопасность, понять, смогут ли они вернуться в Армению, если захотят, не станет ли Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") анклавом", - сказала Захарян.

Жители Бердзора (азербайджанское название - Бердзор), через который проходит дорога в Армению, опасаются возвращаться домой из Армении, несмотря на то что контроль над городом будет у российских миротворцев и карабахской полиции. Движение по дороге через Бердзор небезопасно, так как машины по ней передвигаются без сопровождения российских миротворцев, заявили жители Степанакерта и Еревана.

В действительности проезд по Лачинскому коридору безопасен, но беженцев пугает перспектива жить вблизи азербайджанских позиций, считает корреспондент Deutsche Welle Ашот Газазян.

"У въезда в Шуши стоят азербайджанские войска с турецкими и азербайджанскими флагами. И рядом миротворцы. Впечатления очень тяжелые. Семь раз был за два эти месяца. Но сама дорога по Лачинскому коридору безопасная. Люди ездят со страхом по другой причине - им там жить. В двух километрах азербайджанские позиции", - заявил Газарян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что пропускная способность дороги через Бердзор и так была ниже, чем у дороги через Карвачар, а теперь нагрузка на эту трассу возросла. Газазян добавил, что видел, как российские миротворцы сопровождают колонны автобусов с беженцами.

Беженцы опасаются возвращаться в Нагорный Карабах

Беженка Джульетта Ишханян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не намерена возвращаться в Мартакерт. Прилегающее к Мартакерту село, где она работала, передано Азербайджану. Дом ее семьи уцелел, но Ишханян опасается за безопасность своих детей. "После передачи сел, азербайджанский пост расположился в метрах в 200 от городской окраины. Между нами нет миротворцев, и нет гарантий, что они не войдут в Мартакерт. Я родом из Баку, и это уже мое третье переселение", - рассказала она.

Теперь Джульетта Ишханян проживает с тремя детьми школьного возраста и родителями мужа в Котайкской области Армении - городе Раздане. "Арендную плату с нас не берут. Первое время с нами тут жил со своей семьей брат мужа, но они нашли квартиру в Ереване и переехали туда, а мы остались. Может быть, когда-нибудь и вернемся в Мартакерт, когда будет определенность, но вторично подвергать детей стрессу я не стану. К тому же есть опасения поездки через Лачинский коридор", - подчеркнула беженка.

Жителям сел Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Айкаджур, Овташен и Нор Джраберд в Мартакертском районе Нагорного Карабаха дали всего день на сборы перед запланированной на 20 ноября передачей этих сел Азербайджану. Большинству местных жителей в 1992 году уже пришлось покинуть родные села, перешедшие под контроль Азербайджана, вспомнили сельчане.

Она отметила, что получила помощь от нескольких волонтерских организаций. "В основном помогают продовольствием. Финансовую помощь не получала. Когда войну остановили, мы с мужем поехали через Карвачар, привезли личные вещи, постельное белье", - сказала она.

Ирина Оборина хотела бы вернуться в Степанакерт, но не верит, что четверо ее детей будут в безопасности. "Мой муж военный. Мы снимали дом на окраине Степанакерта, в Арменаване. Дом прямо смотрит на Шуши. К каждому дому миротворца не поставишь. За детей боюсь. Муж сказал пока не возвращаться. Да и по Лачинскому коридору боюсь везти детей обратно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас Оборина живет в ереванских "Черемушках". Квартиру им предоставили безвозмездно, коммунальные счета оплачивать также не нужно. "Но до середины декабря мы должны съехать, хозяева возвращаются. Пока не знаю, куда поеду. Если до этого времени все нормализуется, вернусь в Степанакерт. Если же нет, придется снимать жилье в Ереване и подумать, как обосноваться тут", - сказала женщина.

Ее семья почти месяц не получала помощи от волонтеров. Живут они на зарплату мужа Обориной.

Жители Армении и владельцы гостиниц бесплатно селят у себя беженцев

Поток беженцев в Армению увеличился после передачи ряда территорий Азербайджану, указала корреспонденту "Кавказского узла" волонтерка Елена Шуваева-Петросян. "Мы до сих пор оказываем помощь. В наших списка порядка 160 семей, или около 1200 человек. Это люди, у которых нет шансов вернуться, чьи дома остались на территориях, переданных Азербайджану. Эта категория беженцев составляет большинство, но есть и те, кто не хочет возвращаться, опасаясь за свою безопасность", - отметила волонтер.

Одной из основных проблем Шуваева-Петросян назвала жилищную. "Люди разделились на две категории - тех, кто бесплатно предоставил жилье, и тех, кто на этом пытается заработать. Взвинтили цены - за квартиру на окраине без сливного бачка в туалете и с протекающим потолком заламывают 200 тысяч драмов (около 393 долларов. - Прим. "Кавказского узла") в месяц. Притом оплату требуют за полгода вперед. Для людей, оказавшихся в столь тяжелом положении, без работы и денег, это непосильно. Это непосильно даже для среднестатистического ереванца", - подчеркнула она.

Волонтерская помощь заключается в распределении питания, в том числе детской смеси и средств гигиены, пояснила Шуваева-Петросян. "Существуют проблемы организационные. Недавно встретились волонтеры, которые эти два месяца оказывали помощь. Цель встречи была скоординировать нашу работу, свести списки в одну базу, чтобы была возможность отслеживать, кому какая помощь оказана", - рассказала волонтер.

Важно систематизировать помощь, которая оказывается беженцам, указала волонтер Саида Погосян. "Нужна система, в которой будут регистрировать все поступления, начиная от одежды и заканчивая продовольствием. Чтобы видеть, кому какая помощь досталась. А то может получиться, что беженец, который нашел временное пристанище в каком-либо дальнем селе и который нуждается в помощи, ее не получит, потому что о нем волонтеры просто не знали", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее наблюдениям, после мирного соглашения, вступившего в силу 10 ноября, снизился объем помощи от частных жертвователей. "Если прежде люди были готовы пожертвовать всем ради победы и свободы, то сегодня многие надломлены психологически, из-за чего снизился объем помощи", - отметила Погосян.

В основном помощь оказывается жителям таких городов, как Гадрут и Шуши, которые оказались на подконтрольных Азербайджану территориях, добавила она. "Но есть и те, кто не желает возвращаться в Степанакерт. Опасаются за свою безопасность, так как были случаи, когда азербайджанцы из Шуши отстреливали собак, предупреждая, что любой может оказаться под прицелом снайпера", - рассказала Саида Погосян.

Волонтер отметила, что беженцам оказывают помощь как в расселении, так и питанием, одеждой и средствами гигиены. "Есть люди, которые бесплатно предоставляет квартиры. Владельцы гостиниц как в Ереване, так и в районах поселяют беженцев у себя, обеспечивая едой. В последнее время активность проявляют армяне из диаспоры. Накануне, к примеру, абсолютно незнакомая женщина перечислила мне 1000 долларов на нужды беженцев", - рассказала волонтер.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"