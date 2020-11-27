Жители Нагорного Карабаха и Армении сочли небезопасной дорогу через Лачинский коридор

27 ноября 2020, 01:42

Движение по дороге через Бердзор небезопасно, так как машины по ней передвигаются без сопровождения российских миротворцев, рассказали жители Степанакерта и Еревана.

Как писал "Кавказский узел", по договоренности от 10 ноября России, Азербайджана и Армении посты российских военных выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль проходящего через Бердзор Лачинского коридора - единственной дороги, которая теперь связывает Армению и Нагорный Карабах. Жители Лачина (армянское название - Бердзор) опасаются возвращаться домой из Армении несмотря на то, что контроль над городом будет у российских миротворцев и карабахской полиции. 25 ноября российские военные сопроводили в Степанакерт 680 беженцев, которые решили вернуться домой после прекращения военных действий.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе опубликована на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Дорога Варденис - Мартакерт (Агдере - здесь и далее в скобках азербайджанское название населенного пункта) - Карвачар (Кельбаджар) закрыта с 25 ноября, теперь въезд и выезд из Нагорного Карабаха возможен только по трассе Бердзор (Лачин) - Степанакерт (Ханкеди), говорится в сообщении Информационного центра непризнанной республики, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Граждане Армении и Нагорного Карабаха рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются встретить на Бердзорской дороге жителей Азербайджана.

Жительница Степанакерта Астхик Андрян сказала, что вернулась из Еревана в Степанакерт по Бердзорской дороге 25 ноября. Она рассказала, что выехала с ереванского автовокзала "Киликия" на автобусе, его остановили на первом посту и проверили документы пассажиров. На посту стояли как русские миротворцы, так и армянские подразделения, отметила Андрян.

До самого Степанакерта автобус ехал без сопровождения российских военных, сказала она. По словам жительницы Степанакерта, на всем пути было около семи-восьми постов, но их нигде больше не остановили.

"Никто из будок не выходил. А на развилке дороги Шуши (Шуша) - Карин (Дашалты) стояли около 15 азербайджанцев [...] они выкрикивали что-то", - рассказала Андрян. Она отметила, что ей было неприятно и страшно, и еще раз проехать по этой дороге ей не хотелось бы.

Житель Еревана Ашот Газазян написал на своей странице в Facebook, что 26 ноября, возвращаясь из Нагорного Карабаха в Ереван, заметил вдоль дороги под Шуши разбитые палатки. "Мы узнали, что это азербайджанцы", - говорится в его сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Газарян также рассказал, что азербайджанские военные перекрыли бронетехникой оба въезда в Шуши. Покинутый армянами город подвергается разграблению, указал он.

Мариам Дадасян рассказала, что приехала в Ереван из Нагорного Карабаха 26 ноября на маленькой машине. По ее словам, автомобиль остановили на нескольких постах и тщательно проверили вещи. "Особенно спрашивали о наличии армейских вещей. У нас их не было, но предупредили, что даже военную форму не разрешено ни ввозить, ни вывезти из Нагорного Карабаха", - пояснила она.

Дадасян также рассказала, что возле Шуши заметила вооруженных азербайджанцев. "На маленькой машине, если честно, немного страшно было, потому что нас мало", - сказала она.

По словам жительницы Степанакерта, ее машину никто не сопровождал. Она рассказала, что в Ереван приехала вместе с дочерью и маленьким сыном. "Муж остался в Нагорном Карабахе, он служит в армии. В Степанакерте [...] школы нормально не работают, инфраструктуры нормальной еще нет", - отметила Дадасян.

Минобороны России 26 ноября сообщило, что в Степанакерте восстановлены движение общественного транспорта, электро- и водоснабжение. Спасатели отчитались о раздаче гуманитарной помощи жителям города.

Она считает, что "жизнь в городе стала более чем небезопасной". По ее словам, их дом расположен на окраине Степанакерта, недалеко от Шуши, который находится под контролем Азербайджана. "Мужа дома не бывает, а нас он не решился оставить одних, поэтому отправил в Ереван", - отметила Дадасян.