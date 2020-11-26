Водитель автобуса в Степанакерте. Фото пресс-слжубы Минобороы РФ https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326676@egNews

26 ноября 2020, 10:17

Общественный транспорт в Степанакерте возобновил работу

Движение общественного транспорта, а также электро- и водоснабжение восстановлены в Степанакерте, сообщило Минобороны России. Спасатели отчитались о раздаче гуманитарной помощи жителям города.

Как писал "Кавказский узел", жители Степанакерта пожаловались, что власти не оказывают помощь лишившимся жилья во время обострения карабахского конфликта. В столице Нагорного Карабаха создан круглосуточный центр по мониторингу гуманитарной обстановки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. 24 ноября в Степанакерт прибыли два гуманитарных конвоя из России, доставившие в том числе и стройматериалы для восстановления города. 25 ноября в столицу Нагорного Карабаха из Еревана прибыла очередная группа беженцев.

При эвакуации из Нагорного Карабаха, местные жители поджигали дома, офисы и объекты инфраструктуры. Вместе с собой переселенцы забирали даже останки родственников с кладбищ и разобранные кровли домов. Жители части региона, оставшейся под контролем Степанакерта, выказали обеспокоенность в связи с тем, что после передачи Карвачара (Кельбаджара) Азербайджану они останутся в частичной блокаде, так как дорогу через Лачинский коридор считают небезопасной.

В Степанакерте восстановлено движение транспорта, а также снабжение жителей водой и электричеством, сообщило Минобороны России. "В городе восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение, электро- и водоснабжение. Мирные жители продолжают возвращаться в свои дома. Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте", - сообщило сегодня Минобороны на своем сайте.

По данным спасателей, российские миротворцы помогают местным властям расчищать дороги и восстанавливать объекты инфраструктуры. Также завершена разгрузка гуманитарного груза, доставленного ранее в Нагорный Карабах из России. "Идет распределение груза по адресам жилых домов и социально значимых объектов", - привело сегодня РИА "Новости" сообщение МЧС России.

Доставленные грузы преимущественно - строительные материалы, которые помогут Степанакерту быстро восстановиться до наступления холодов, отметил сегодня ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Не все жители Нагорного Карабаха могут вернуться в свои дома, так как часть территории передается под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Алиев анонсировал строительство железных дорог в Нахичевань и Агдам",  "Два самолета доставили в Армению группу российских миротворцев","ЕСПЧ потребовал от Азербайджана информацию об армянских пленных".

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