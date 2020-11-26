26 ноября 2020, 01:10

Около 700 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

Российские военные сопроводили в Степанакерт колонну из 16 автобусов с вынужденными переселенцами, которые решили вернуться домой после прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", по договоренности от 10 ноября России, Азербайджана и Армении посты российских военных выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль проходящего через Бердзор Лачинского коридора - единственной дороги, которая теперь связывает Армению и Нагорный Карабах. После объявления перемирия в Нагорный Карабах начали возвращаться мирные жители. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что с 17 по 22 ноября вернулось около 25 тысяч беженцев. Этот процесс продолжается. За сутки с 24 по 25 ноября при содействии российских миротворцев из Армении в Нагорный Карабах вернулись две тысячи человек. Жители Лачина (армянское название - Бердзор) опасаются возвращаться домой из Армении несмотря на то, что контроль над городом будет у российских миротворцев и карабахской полиции.

Российские миротворцы 25 ноября сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах, сообщило  Минобороны России на своем сайте.

По данным военного ведомства, 16 автобусов с 680 вынужденными переселенцами прибыли из Еревана на главную площадь Степанакерта.

Не все жители Нагорного Карабаха могут вернуться в свои дома, так как часть территории передается под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Алиев анонсировал строительство железных дорог в Нахичевань и Агдам",  "Два самолета доставили в Армению группу российских миротворцев","ЕСПЧ потребовал от Азербайджана информацию об армянских пленных", 

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