Жители Лачина опасаются возвращаться домой из Армении

25 ноября 2020, 17:31

Жители Лачина (армянское название - Бердзор) считают жизнь в родном городе небезопасной несмотря на то, что контроль над городом будет у российских миротворцев и карабахской полиции. Карабахские власти призвали беженцев оставаться в Армении, пока не решены проблемы электроснабжения.

Как сообщал "Кавказский узел", по договоренности от 10 ноября России, Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта размещены около двух тысяч российских миротворцев. Посты российских военных выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль проходящего через Бердзор Лачинского коридора - единственной дороги, которая теперь связывает Армению и Нагорный Карабах. После объявления перемирия в Нагорный Карабах начали возвращаться мирные жители. Власти непризнанной республики сообщили, что с 17 по 22 ноября в регион вернулось около 25 тысяч беженцев. Этот процесс продолжается. Только за сутки с 24 по 25 ноября при содействии российских миротворцев из Армении в Нагорный Карабах вернулись две тысячи человек.

Жители Нагорного Карабаха считают небезопасной как жизнь в столице, Степанакерте, которая после взятия Шуши оказалась в непосредственной близости от линии соприкосновения, так и проезд по Лачинскому коридору в Армению. Уже после заключения мирного соглашения, 11 ноября, на дороге Горис – Бердзор - Степанакерт, как утверждает утверждает Минобороны Армении, азербайджанскими военными были взяты в плен 10 жителей Армении. Европейский суд по правам человека потребовал от Баку обеспечить безопасность этих людей и не допустить жестокого обращения с ними, сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

Житель Лачина (армянское название - Бердзор) Армен Мовсесян отметил, что в городе остались меньше 200 человек, преимущественно мужчины. "До войны в Бердзоре проживали не менее двух тысяч человек. Нам сказали, что мы можем вернуться, но я сомневаюсь, что мы будем в безопасности. И так многие считают. Нереально все время жить в страхе", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Мовсесян с семьей – женой и сыном, – нашел пристанище в Ереване, у своей свояченицы. "Сын сейчас проходит лечение в Ереване после ранения. У него сквозное ранение в ногу и два осколка, которые посоветовали пока не оперировать. У нас нет статуса беженцев или вынужденных переселенцев, и пока в семье полная неопределенность. Но если кто-то из нас найдет здесь работу, мы останемся в Ереване", - сказал Мовсесян.

Согласно трехстороннему заявлению, безопасность Лачинского коридора обеспечивают российские миротворцы, указал корреспонденту "Кавказского узла" вице-спикер парламента Нагорного Карабаха, депутат фракции "Единая Родина" Гагик Багунц. По его словам, подобные коридоры считаются демилитаризованными зонами. "Однако контролировать безопасность будут и силы полиции. И в случае провокаций этот контроль будет усилен. Естественно, у людей есть опасения касательно безопасности сообщения по Лачинскому коридору, учитывая соседство, которое нам досталось. Но надо жить с этими новыми реалиями", - заключил Гагик Багунц.

Он отметил, что из-за проблем с электроэнергией власти призвали выехавших из Нагорного Карабаха людей "не торопиться с возвращением". "После войны мы потеряли большинство источников производства электроэнергии. И особенно в преддверии зимы могут возникнуть проблемы с электропотреблением. Поэтому власти призвали не торопиться с возвращением, чтобы была возможность поэтапного решения этой проблемы, иначе есть риск столкнуться с социальными проблемами", - сказал карабахский депутат.

Он указал на проблему расселения 30-35 тысяч вынужденных переселенцев из районов, которые отошли под контроль Азербайджана. "Согласно проекту решения, каждому переселенцу полагается единовременная выплата в размере 300 тысяч драмов (586 долларов). Однако реализация этой помощи затягивается, так как списки нуждаются в уточнении, чтобы понять, о какой сумме идет речь", - отметил Багунц.

Не все жители Нагорного Карабаха могут вернуться в свои дома, так как часть территории передается под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Власти оказывают содействие жителям Кашатагского района Нагорного Карабаха (был образован на территории Лачинского, Кубатлинского и Зангеланского районов Азербайджана), который должен перейти Азербайджану к 1 декабря, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Информационного центра при правительстве Нагорного Карабаха Самвел Балаян. По его словам, местная администрация помогает им вывозить вещи, выделяя дизтопливо и машины.

"Жителей проинформировали о передаче района, чтобы они не встали перед фактом и не возникли сложности с перевозкой личного имущества. Однако райцентр Бердзор, через который проходит Лачинский коридор, остается под контролем карабахских властей", - подчеркнул Балаян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"