Свыше 10 тысяч карабахских беженцев оформили гражданство Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число заявлений от беженцев из Нагорного Карабаха, желающих принять гражданство Армении, за последние месяцы увеличилось в несколько раз, сообщила Служба миграции и гражданства Армении. Менять паспорт приходится не только ради жилищной программы, но и для трудоустройства, заявили переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", к июлю 2025 года 9 346 беженцев из Нагорного Карабаха получили гражданство Армении. Вынужденные переселенцы неохотно подавали заявления о принятии в гражданство, считая, что они и так являются гражданами Армении, а также надеясь на возвращение в Нагорный Карабах. Власти Армении сделали гражданство обязательным условием для участия в жилищной программе. К концу июля число заявлений на получение гражданства Армении от беженцев увеличилось вдвое, сами переселенцы назвали смену паспорта вынужденной мерой.

По состоянию на 31 июля, гражданство Армении получило более 10 тысяч карабахских беженцев, также было подано 12 тысяч 400 заявлений на гражданство, сообщили в Службе миграции и гражданства Армении корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник Артак Бегларян заметил, что "паспорта, полученные в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), выданные жителям Арцаха Арменией и подтверждающие гражданство Армении, не признаются властями Армении". Он добавил, что ранее карабахский паспорт с кодом 070 ограничивал людей лишь в праве голосовать на выборах в Армении, а "все другие права они могли реализовать".

"К сожалению, власти Армении выдвинули свои правила игры, теперь арцахцы вынуждены идти в паспортные отделения. Получение гражданства является обязательным условием, поставленным правительством Армении перед беженцами: без этого насильственно перемещенные не могут работать в государственной системе, правоохранительных органах или воспользоваться жилищной программой. Также гражданство Армении принимают лица, которые видят свое будущее в Армении. Но, к сожалению, социальные проблемы настраивают на отъезд из Армении, а таких больше 10 тысяч семей", - сказал Бегларян.

Семья Гавруша Айрапетяна из Мартунинского района Нагорного Карабаха решила принять гражданство Армении, чтобы стать бенефициарами госпрограммы по приобретению жилья по сертификатам.

"Мы не хотели менять наши карабахские паспорта с кодом 070, так как считали, что мы уже граждане Армении. Но власти выдвинули такие условия беженцам, что пришлось всей семьей идти в паспортное отделение. Самостоятельно приобрести жилье мы не можем, даже если получим сертификат: у меня малочисленная семья, а купить жилье в тех населенных пунктах Армении, где есть жизнь и работа, просто невозможно. Арендовать жилье мы тоже не в состоянии без социальной поддержки, - больше нет программы "40+10", весь доход семьи идет на аренду жилья. Поэтому мы решили пока взять гражданство. Сказали, займет два месяца. А там уже посмотрим, может удастся что-то найти, хоть какое-то крохотное жилье", - сказал мужчина, чья семья состоит из трех человек.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь выплаты в 30 тысяч драмов для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.

Карине Цатрян из Нагорного Карабаха рассказала, что за почти два года все взрослые члены ее семьи нашли работу. Также в ее семье есть студенты. "Мы решили поменять паспорта, так как без этого не можем воспользоваться сертификатами для приобретения жилья. Ереван не рассматриваем, так как недвижимость в столице дорожает каждый день. Но после того как правительство объявило, что в некоторых населенных пунктах готово предоставить по 4 миллиона драмов каждому беженцу, в этих местах тоже подорожало жилье. Надеемся, что получится найти что-то не так далеко от Еревана, чтобы не терять работу, которую я с трудом нашла, и чтобы дети продолжили учебу", - сказала женщина.

Согласно жилищной программе правительства Армении, принятой в 2024 году, каждый член семьи беженцев из Нагорного Карабаха, может получить сертификат на покупку или постройку жилья. Сертификаты на 5 миллионов драмов (около 13 тысяч долларов США) выдаются семьям, которые приобретут жилье в приграничных населенных пунктах. По 4 миллиона драмов (около 10,5 тысячи долларов США) могут получить те, кто селится в 452 населенных пунктах в отдаленных от столицы зонах (с июля 2025 года – в 611 населенных пунктах).

Лусине Мнацаканян из Степанакерта рассказала, что "поменяла паспорт с кодом 070, чтобы поступить на работу". "Я даже не думаю о жилищной программе, потому что даже с сертификатом приобрести жилье в городах Армении невозможно. Я поменяла паспорт, чтобы найти работу в госучреждении. Также мой муж поменял паспорт, чтобы его приняли на работу в органах. Среди наших знакомых многие даже не думают покупать жилье по сертификатам, так как это невозможно, а ехать в отдаленные села, где нет работы и минимальной инфраструктуры, мы не считаем приемлемым", - сказала женщина.

