Карабахские беженцы объяснили нежелание получать гражданство Армении

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Беженцы из Нагорного Карабаха считают, что и так являются гражданами Армении, потому не желают менять гражданство. Кроме того, они уверены, что рано или поздно вернутся на родину.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не будет хватать денег даже на аренду жилья. Также действует программа покупки жилья при условии получения гражданства Армении.

Согласно жилищной программе правительства Армении, принятой в 2024 году, каждый член семьи беженцев из Нагорного Карабаха, может получить сертификат на покупку или постройку жилья - 3, 4 или 5 миллионов драмов. Сертификат на 5 миллионов драмов (около 13 тысяч долларов США) выдается семьям, которые приобретут жилье в приграничных населенных пунктах. 4 миллиона драмов (около 10,5 тысячи долларов США) – в 452 населенных пунктах в отдаленных от столицы зонах. А 3 миллиона драмов (около 7,8 тысячи долларов США) - в самом Ереване и прикрепленных общинах.

По данным Миграционной службы при МВД Армении, по состоянию на июль текущего года указом президента республики 9 346 беженцев из Нагорного Карабаха получили гражданство Армении. В сообщении ведомства уточняется, что для подачи документов беженцы могут не регистрироваться в электронную систему, чтобы явится в паспортное отделение, для них организовано отдельное окно для принятия документов в тот же день в порядке живой очереди. Вопрос принятия гражданства для беженцев решается за месяц вместо обычных 4-5 месяцев.

«Принятие гражданства Армении является главным условием, поставленным правительством перед беженцами, и они не желают этот вопрос обсуждать», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член общественного Совета по защите прав народа Нагорного Карабаха Гагик Аванесян.

По его словам, "сами беженцы не спешат получать гражданство Армении, даже несмотря на некоторые изменения в жилищной программе, так как надеются на возвращение в Арцах (Нагорный Карабаха), либо планируют покинуть Армению из-за социальных проблем, либо же и так считают себя гражданами Армении".

Я думаю, что гражданство Армении примут порядка 20% населения Арцаха (Нагорного Карабаха)

«Большинство арцахцев (карабахцев) считают, что, согласно постановлению Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года, Арцах (Нагорный Карабах) и Армения признаны единым политико-правовым пространством, а арцахцы являются гражданами Армении и обладают всеми правами, вытекающими из этого решения. И, если их лишили этих прав, то это нарушение всех норм. Поэтому я думаю, что гражданство Армении примут порядка 20% населения Арцаха (Нагорного Карабаха). И то, чтобы трудоустроиться или стать бенефициарами программ, где предусмотрено субсидирование от государства», - сказал Аванесян.

Беженцы из Нагорного Карабаха рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему они не хотят получать гражданство Армении.

Мы не будем получать гражданство Армении, так как являемся гражданами Армении

«Мы не будем получать гражданство Армении, так как являемся гражданами Армении. Почему власти Армении выдвигают такое условие? У меня лишь одно предположение – чтобы вынудить нас отказаться от Арцаха (Нагорного Карабаха). Это скорее политических ход, нежели забота о беженцах», - заявил Ара Габриелян из Степанакерта.

Арус Азатян считает, что «неправильно, что требуют принять гражданство Армении взамен на возможность стать участниками жилищной программы для беженцев». «За прошедшие почти два года беженцы показали, что не теряют надежды на коллективное возвращение в Арцах (Нагорный Карабах), и опасаются, что приняв гражданство РА, их лишат этой возможности. Я тоже очень боюсь, что меня лишают не только родных мест, но и мое право на собственность. Все члены моей семьи такого же мнения»,- сказала женщина.

Жесткое условие с гражданством лишь говорит о том, что нас лишают права на родину

Кристина Арутюнян заметила, что «с моим нынешним паспортом Арцаха я чувствую себя полноправным гражданином РА». «Власти Армении вынудили нас взять статус беженца, ограничили в свободное передвижение, лишили права голоса на выборах – это грубое нарушение всех прав человека. А жесткое условие с гражданством лишь говорит о том, что нас лишают права на родину. То есть хотят закрыть карабахскую проблему: нет граждан Арцаха (Нагорного Карабаха), значит, не будет и вопроса Арцаха (Нагорного Карабаха). Все мое окружение это понимает, поэтому не желает менять паспорта», - поделилась девушка.

Эрнест Арутюнян считает, что «наши паспорта – единственная надежда на возвращение в Арцах (Нагорный Карабах)». «Без наших паспортов мы не сможет потребовать к ответственности тех, кто совершил геноцид народа Арцаха (Нагорного Карабаха). Мы потеряем наше право на наше историко-культурное наследие, право называться арцахскими армянами, окончательно потеряем право на собственность и возвращение», - сказал беженец из Степанакерта.

Масроп Петросян рассказал, что вся его семья приняли гражданство Армении, так как планирует приобрести жилье по государственной жилищной программе для беженцев. «Никто из нас не хотел менять паспорта Арцаха (Нагорного Карабаха) на паспорта Армении. Но надо было устраиваться на работу. Работу взрослые члены семьи нашли, но в Армении такие низкие зарплаты, что мы невольно задумались о жилье, так как аренду выплачивать с такой зарплатой невозможно. Еще мы столько раз меняли квартиры по разным причинам: то владелец квартиры поднимал аренду, то продавали квартиру, то бытовые условия не соответствовали человеческим. Поэтому ради спокойствия решили подать заявку для получения сертификата», - рассказал мужчина.

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