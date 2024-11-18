Карабахские беженцы заявили о трудностях в связи с сокращение соцвыплат

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Сокращение социальной помощи беженцам из Нагорного Карабаха стало следствием неправильной оценки их потребностей властями Армении. Карабахцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. 4 ноября Минтруда Армении сообщило, что ежемесячные "40+10 тысяч драмов" будут выплачиваться всем беженцам до 1 апреля 2025 года, а с апреля будут только уязвимым группам. Они будут получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 1 января 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

Власти Армении собираются сократить программы социальной помощи беженцам из Нагорного Карабаха вследствие неправильного анализа их потребностей, было заявлено в ходе обсуждения «Что будет с арцахцами после марта 2025 года», которое прошло в Ереванском Медиацентре 15 ноября. На дискуссию в Медиацентр были приглашены замминистра Армении по социальным вопросам Анна Жамкочян, омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, общественный деятель Лиана Петросян.

Представляя программы финансовой поддержки, Анна Жамкочян подчеркнула, что «программа должна была завершиться в декабре 2024 года, но правительство решило продлить в зимние месяцы для всех беженцев». Она добавила, что «комиссия по проблемам вынужденных переселенцев изучила ситуацию и выяснила, что 25 тысяч беженцев трудоустроены, получают зарплату выше среднего, поэтому принято решение программу завершить в апреле, а далее помощь предоставлять уязвимым группам, постепенно сокращая сумму». Также она заявила, что «остальные беженцы могут трудоустроиться», и что «такой подход помогает вынужденным переселенцам интегрироваться в общество Армении».

Жамкочян заявила, что «уже хорошо, что правительство РА предусмотрело сохранение поддержки в основном объеме в зимние месяцы», «окончание и сокращение суммы помощи оправдано», и «преимущество программы в том, что уязвимые группы вынужденных переселенцев продолжат пользоваться поддержкой до конца года, даже если воспользуются жилищной программой».

По поводу жилищной программы замминистра отметила, что «правительство создает условия семьям, которые действительно ориентированы на интеграцию и готовы воспользоваться программой для покупки жилья и проживания в Армении, конечно, важным условием является принятие гражданства».

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян отметил, что беженцы из Нагорного Карабаха, и он в том числе, не знакомы с Советом, занимающийся нуждами и проблема карабахских беженцев. По его словам, непонятно, по каким критериям Совет выявил и предоставил в правительство заключение, что необходимо сократить сумму предоставленной помощи. «Неужели у пенсионеров, инвалидов повысится доход, и они будут в состоянии платить и за жилье и достойное проживание?» - задал он вопрос.

Правозащитник отметил, что единственная поддержка, которая сейчас работает для беженцев из Нагорного Карабаха – это программа «40+10 тысяч драмов». Он опасается, что «если в семьи работает один или максимум два человека, то эти семьи не смогут обеспечить себе жизнь и выживание в нынешних условиях».

Если мотивацией такого решения является избавление от социальной зависимости, то в сегодняшней ситуации это не решает проблему

«По каким расчетам прекращается программа с апреля, и по какой причине с июня планируется снижение доходов уязвимых групп беженцев? Планирует ли правительство увеличить доходы в жизни инвалидов или пенсионеров? Обобщая позиции народа Арцаха (Нагорного Карабаха), позвольте сказать, что я не знаю, какие дискуссии состоялись, кто входит в состав Совета министерства экономических и социальных вопросов. Я увидел сообщение на сайте: я, как омбудсмен, не знаю кто в составе совета, представители власти или активисты Нагорного Карабаха не задействованы, поэтому непонятно, как и кто предоставляет факты о нуждах народа Арцаха (Нагорного Карабаха). Если мотивацией такого решения является избавление от социальной зависимости, то в сегодняшней ситуации это не решает проблему. Преобладающее мнение среди народа Арцаха (Нагорного Карабаха) таково, что пока не решены вопросы постоянного проживания, то есть жилищный вопрос, финансовая, социальная поддержка должна работать», - заявил Степанян.

«Важно, чтобы решения формировались на основе общественного запроса», - заявила в ходе дискуссии общественный деятель Лиана Петросян, занимающаяся вопросами беженцев.

«Большинство граждан Арцаха (Нагорного Карабаха), активных на рынке труда, получили работу по государственной программе занятости и, соответственно, не могут считаться имеющими постоянный доход. Необходимо провести правильный анализ потребностей и правильно выбрать пути их решения. Непонятно, почему инвалиды третьей группы не входят в список уязвимых групп? Непонятно, как люди будут существовать, если зарплаты выше среднего еле хватает на аренду жилья?» - задалась она вопросами.

Беженцы из Нагорного Карабаха заявили корреспонденту "Кавказского узла", что из-за сворачивания программы поддержки все чаще задумываются про эмиграцию.

Айк Аладян из Степанакерта, участник 44-дневной войны, рассказал, что с высшим образованием смог найти работу только охранником в производстве. Зарплата хватает лишь на аренду жилья. Родители не могут трудоустроиться, так как на рынке труда нет вакансий для людей старше 50 лет. «Если я решу жениться, то съехать от родителей никак не получится – у них ни работы, ни подработок, ни социальной поддержки от государства не будет, так как ни по критериям для включения в уязвимые группы они не входят. Кроме того, моя зарплата уже не тянет на содержание жены, а после - детей. Какой-то замкнутый круг, который наталкивает на мысли покинуть страну, искать социальную стабильность где-то в другом месте», - поделился молодой мужчина.

Сокращения социальной помощи беженцам свидетельствует о том, что правительство Армении издевается над ними, цель – создать неподъемные социальные проблемы, чтобы карабахские беженцы уехали из Армении, и ответственность за них отпала бы, считает Анна Габриелян из Степанакерта.

А жилищная программа для нас недоступна, так как гражданство еще не получили – мы готовим документы

«Я юрист с многолетним стажем. Найти работу не смогла. Муж - тоже сотрудник внутренних дел с многолетним стажем, но вынужден работать таксистом. Из-за высоких цен на аренду жилья мы переехали из Еревана в провинциальный город. Но и там работы для нас не нашлось, в маленьком городе вакансии вообще отсутствуют, а такси никто не пользуется почти. Вернулись в Ереван. Я нашла работу продавца, муж продолжает заниматься пассажироперевозками и подрабатывает в строительных компаниях. Так, нам хоть удается прокормить детей. Зарплата и социальные выплаты помогают выживать. С 1 апреля, когда нас лишают программы «40+10», элементарно мы не сможем арендовать жилье. А жилищная программа для нас недоступна, так как гражданство еще не получили – мы готовим документы», - рассказала женщина.

«Конечно, если в семье есть пенсионеры, несколько несовершеннолетних детей - им будет легче немного до конца 2025 года, хотя проблемы с арендой будут серьезные. А вот те семьи, где дети-студенты, работает только один человек или просто люди до 63 лет - им будет очень трудно. Я и муж не понимаем, как будем после марта 2025 года. Наш единственный доход – это репетиторство мужа, и то половина уходит на лекарства мне и мужу. Жилье с арендой ниже 450 долларов найти невозможно. Выпрашивать у детей как-то неудобно – сами с семьями», - рассказала беженка из Степанакерта, педагог, 57-летняя Инесса Балаян.

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