Карабахские беженцы встревожены планами властей сократить поддержку

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Планы Минтруда Армении сократить сроки и размеры поддержки беженцев из Нагорного Карабаха сами переселенцы сочли нарушением обязательств властей и своих прав.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

Текст нового проекта выплат соцпомощи беженцам, в рамках программы «40 тысяч драмов - пособие по аренде жилья + 10 тысяч драмов на коммунальные расходы» для каждого вынужденного переселенца, министерство труда и социальных вопросов Армении опубликовало на своей странице в соцсети Facebook*.

В частности, ежемесячные «40+10 тысяч драмов» будут получать все беженцы до 1 апреля 2025 года. С апреля соцвыплаты будут представляться уязвимым группам – пенсионером, инвалидам 1 и 2 групп, несовершеннолетним. Они будут получать по 40 тысяч драмов по июнь, а с июля по декабрь – по 30 тысяч драмов. Также, с 1 января 2025 года, будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные расходы. (1 доллар – 385 драмов).

В пресс-службе министерства труда и социальных вопросов Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что, составляя программу на 2025 год, были учтены замечания соотечественников, которые были озвучены "в ходе встреч в различных форматах", и что "предложенный проект будет представлен на рассмотрение на очередном заседании правительства".

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян выразил сомнение, что правительство Армении проводило встречи с беженцами для обсуждения программы соцвыплат на 2025 год.

"Не слышал, чтобы министерство проводило встречу с кем-либо из граждан Республики Арцах (Нагорный Карабах). Не было встреч с представителями власти Арцаха. Даже если допустить, что были встречи с каким-либо кругом людей, а программа составлена по их предложениям, то насильственно перемещенные должны узнать кто эти люди, которые не знакомы с истинным положением беженцев, а их предложения сократить сроки и размеры соцвыплат, категорически не соответствуют нуждам беженцев", - сказал омбудсмен Карабаха Гегам Степанян.

Юрист, представитель палаты адвокатов Нагорного Карабаха Давид Ованнисян считает, что "необходимо разобраться, кто оценивал нужды" беженцев из Нагорного Карабаха.

"По каким нормам и шкале изучали нужды арцахцев? Фактически, сокращая и прекращая эту финансовую поддержку, власти Армении считают, что арцахцы разбогатели за год, на фоне безработицы и высокой арендной платы за жилье, потому в финансовой поддержке больше нет необходимости", - предположил Ованнисян.

Беженка из города Гадрут Нагорного Карабаха, активистка Лиана Петросян указала, что "это было не самое лучшее решение, которого мы, переселенцы, ждали, но мы надеемся, что если этот вариант будет принят окончательно, то с апреля программа снова будет пересмотрена в пользу нужд беженцев".

"Утвердив такой порядок соцвыплат беженцам в 2025 году, правительство Армении нарушит свои обязательства перед беженцами", - считает житель Степанакерта Сергей Гарян.

Инга Адамян из Степанакерта считает, что «если с апреля 2025 года, соцвыплаты «40+10» не продолжатся для всех беженцев, то мы, беженцы, обязаны будем круглосуточно обращаться в международные структуры и организации, пока всем нам не будут предоставлены статус беженца и место для проживания". "Также учитывая, что правительство Армении периодически подвергает стрессу своей программой «40+10» людей, потерявших родных, дома, родину, могилы предков, то нужно обязать выплачивать в несколько раз больше каждому беженцу», - считает Адамян.

Карен Акопян из Степанакерта считает, что справедливо продолжать для всех эту программу поддержки, "пока семья не будет обеспечена жильем". "Если правительство заинтересовано в поддержке наиболее уязвимых групп, пусть сразу обеспечивает их жильем, а не зацикливается на них, затягивая программу", - считает мужчина.

Беженка Лусине Айдинян заявила, что «все вынужденные переселенцы – уязвимая группа, учитывая пережитое за последние пять лет».

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