Программа соцвыплат карабахским беженцам в Армении продлена на три месяца

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Власти Армении продлили на три месяца программу соцвыплат беженцам из Нагорного Карабаха. Соцвыплаты не сопоставимы с ценами на аренду жилья, указали переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", до конца 2024 года для всех карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. Минтруда заявило, что с января 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

С начала 2025 года будет действовать обновленная программа поддержки беженцев из Нагорного Карабаха – в частности, программа «40+10» будет действовать для всех беженцев еще три месяца, с января по март. После этого поддержка по этой программе будет оказываться только инвалидам, пенсионерам и несовершеннолетним, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства труда и социальных вопросов Армении.

Он отметил, что для беженцев из Нагорного Карабаха действуют различные программы занятости - обеспечение трудоустройством учителей, выдача сертификатов с правом на работу медработникам, поддержка работодателей, привлеченных в программу трудоустройства беженцев. По государственной программе обучения и трудоустройства в настоящее время трудовые договоры заключены с более чем 1500 беженцами.

По данным представителя Комитета государственных доходов Армении, в настоящее время в республике работают более 17 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Экономист Каро Саргсян допускает, что официальные данные о занятости беженцев не отображают настоящей картины, так как высокая безработица и отток людей из Армении говорят о нестабильной экономике.

Нельзя сказать, что в Армении социальные программы соответствуют их нуждам

"Что касается беженцев, то нельзя сказать, что в Армении социальные программы соответствуют их нуждам. Высокие цены на жилье, низкие зарплаты. Еще надо учесть, что в основном жизнь кипит в столице... В областях наладить какой-либо малый бизнес невозможно, так как все занято и перегружено. Мужчины могут найти работу в сфере строительства или пассажироперевозок, но работа для женщин-беженцев находится с трудом, особенно если вы старше 45 лет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, из-за высокой стоимости аренды жилья можно считать, что социальные выплаты беженцам уходят в карманы владельцев недвижимости, подчеркнул он. "Если в семье, независимо от того, они семья беженцев или коренное население Армении, работает один человек со средней зарплатой, то смело можно причислять их к бедным", - сказал экономист.

Беженка Надежда Саргсян до вынужденного отъезда из Нагорного Карабаха работала в школе. О государственной программе содействия и трудоустройства в Армении узнала из объявлений в соцсети и подала заявку. Ей предложили обучиться на администратора-оператора, после чего трудоустроили в спортшколе.

«Хотя сегодняшнее мое занятие никак не связано с моей школьной профессией, я согласилась на обучение, так как достаточно трудно самой найти работу в Армении», - сказала молодая женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Если социальная поддержка «40+10» завершится, то многим семьям будет очень трудно

Кристина Варданян работала педагогом в Степанакерте. После депортации переквалифицировалась на системного оператора. Новой профессии обучалась по правительственной программе. «Трудоустроили. Но если социальная поддержка «40+10» завершится, то многим семьям будет очень трудно. Мы будем буквально «выживать», так как зарплаты явно не хватит на оплату жилья и достойное проживание», - сказала Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Меланья Григорян из Степанакерта три месяца проработала в одной из швейных фабрик в Армении. «Нас было три карабахские женщины. Нас сразу поставили на общий конвейер. Работодатель требовал, чтобы мы работали, как все, к тому же нас не учили. Наши жалобы не выслушивались. По истечению трех месяцев я и еще одна женщина ушли, и начали искать другую работу. Третья женщина осталась работать, так как социальное положение ее семьи очень плачевное. У меня хотя бы муж работает. Но я уверена, что, когда закончится программа «40+10», тысячи семей останутся без жилья, потому что нечем будет платить за аренду», - сказала беженка корреспонденту "Кавказского узла".

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