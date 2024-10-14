Карабахские беженцы отказываются оформлять гражданство Армении вопреки финансовым трудностям

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Для трудоустройства и участия в программах господдержки беженцы из Нагорного Карабаха должны принять гражданство Армении, однако они не делают этого, так как надеются вернуться на родину. При этом программа выплат беженцам денег на аренду жилья и коммунальные услуги действует только до конца года.

Как писал "Кавказский узел", решением правительства Армении, беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, должны принять гражданство Армении. Однако по данным на начало октября лишь три процента беженцев приняли гражданство Армении. Вынужденные переселенцы заявили, что опасаются, что в случае принятия гражданства Армении их могут лишить права на возвращение на родину и собственности в Нагорном Карабахе.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

По состоянию на 10 октября гражданство Армении получил 3431 беженец из Нагорного Карабаха, следует из данных пресс-службы Миграционной службы МВД Армении.

По данным ведомства, за гражданством обратились 5409 беженцев. «За получением гражданства в среднем в день поступает от 50 до 80 заявок. По закону процедура длится около 90 рабочих дней, однако в случае с карабахскими вынужденными переселенцами этот срок сокращен до двух месяцев», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 13 октября сотрудник пресс-службы службы.

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, который проживают в Армении, имеют временную защиту, которая приравнивает их к категории беженцев. Защита присваивается на один год и будет продлена на 2025 год, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы правительства Армении.

Он также напомнил, что для карабахских беженцев действуют различные государственные программы. «Это «40+10» тысяч драмов каждому беженцу для аренды жилья и коммунальных выплат. Это программа действует с прошлого года и не требует принятия гражданства. Есть госпрограмма для приобретения жилья на предоставленный сертификат в 10 миллион драмов семье для вынужденных переселенцев 2020 года из отдельных районов Нагорного Карабаха, или программа предоставления 3,4 или 5 миллионов драмов каждому члену семьи беженца, для участия в которой обязательное условие принятие гражданства Армении. Купить недвижимость можно в любом из 242 населенных пунктов Армении, кроме Еревана», - проинформировал он.

По данным на первое полугодие текущего года 17 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха устроились в Армении на официальную работу, зарегистрировано более тысячи индивидуальных предпринимателей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве труда и социальной защиты Армении.

По словам представителя ведомства, упомянутая программа "40+10" завершится в декабре текущего года. С января 2025 года программа прекратит действие для людей трудоспособного возраста. Получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. «Те семьи вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которые являлись бенефициарами программы государственной поддержки и не получившие сертификат по состоянию на 1 июля 2024 года, смогут воспользоваться программой поддержки в размере "40+10" тысяч драмов для покрытия расходов на проживание и других расходов. Проект был одобрен на заседании правительства 10 октября. Соответственно, пособие данным семьям будет выплачиваться и за неполученные месяцы. Чтобы воспользоваться поддержкой, соотечественникам необходимо подать новую заявку онлайн. О завершении подачи заявок будет сделано дополнительное объявление», - сообщил он.

По поводу жилищной программы он отметил, что заявку на получение денег подали более 960 беженцев, около 30 семей получили сертификаты на покупку квартиры. Кроме того, по программе выделения сертификата на 10 миллионов драмов для вынужденных переселенцев из отдельных районов Нагорного Карабаха в 2020 году подали заявки 3946 семей, 3025 семей уже получили сертификаты.

Многодетная мать из Степанакерта Анюта Погосян с семьей проживает в Ереване на съемной квартире. Он и не могут перебраться в другие районы Армении, где не так дорого жизнь, как в столице, так как дети учатся в школах с тематическим уклоном и в колледжах.

«Образование – это то, что у нас не смогут отнять. Поэтому мы с мужем соглашаемся на любую подработку, чтобы обучить детей. И то, что не можем купить лишнею одежду или плотно поесть каждый день, сейчас неважно. Думаем о будущем детей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы не думали и не хотели жить где-то в другом месте

В Степанакерте они оставили все имущество и небольшой бизнес. «Мы не думали и не хотели жить где-то в другом месте. Даже во время жесткой блокады думали, что если все преодолеем, то нас азербайджанцы оставят в покое. И таких семей были много – все те, что вернулись после эвакуации 2020 года, поверив в миротворцев. Но в Армении кроме социально-бытовых трудностей, сталкиваемся с психологическими и моральными унижениями. К примеру, очереди на регистрацию как беженцы. Или обязательное условие брать гражданство. Мы не хотим гражданство, потому что хотим вернуться обратно домой. Но мы сомневаемся, потому что слишком подозрительно, что нас упорно хотят лишить наших паспортов и хотят выдать новые, где нет нашей регистрации в Степанакерте. Еще мы опасаемся, что после принятия гражданства Армении нам могут не разрешить поехать обратно в Арцах (Нагорный Карабах), так как мы станем гражданами Армении», - рассказала Погосян.

Семья Армиды Мирзоян, дети, внуки, муж и свекры вынуждены арендовать жилье в одной из деревень Котайкского района Армении. По словам женщины, внук и свекры - инвалиды, на их лекарства и медицинское обслуживание уходит больше половины заработка сына.

«У нас есть льготы как беженцы. Это бесплатное медицинское обслуживание, поликлиника дает некоторые лекарства. Но много чего приходится доплачивать, так как они не входят в список услуг. Муж не может найти работу, так как работодатели не хотят брать на работу мужчину старше 50 лет, который к тому же пережил инфаркт. Мы решили, что все вместе будем снимать один дом, чтоб смогли при помощи господдержки выплачивать аренду. Условия не очень современные, но другого выхода нет, так как работу со стабильной зарплатой трудно найти. Мы мечтаем вернуться в Арцах (Нагорный Карабах), в наш дом в Мартакерте, но лишь с условием, что будет как раньше или же будут конкретные международные гарантии. Поэтому не спешим принять гражданство Армении, хотим сохранить наши паспорта, где есть адрес нашего дома, и это совпадает с нашими документами о владении недвижимостей в Арцахе *Нагорном Карабахе)», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

24-летний Арут Погосян из Степанакерта принял гражданство Армении, так как поступил на работу в МВД. По его словам, он «всю жизнь проработал в органах и не представляет себя в другой сфере».

Я не думаю, что приняв гражданство Армении, я лишусь своих прав

«Я не думаю, что приняв гражданство Армении, я лишусь своих прав. Это противоречит всем законам и конвенциям. Но я не исключаю ничего. Ведь никто не думал, что в XXI веке возможен геноцид или этническая чистка маленькой страны со стороны нескольких крупных стран», - сказал мужчина.

Он заметил, что не думает о потере недвижимости, так как в случае возвращения готов отстроить новый дом. «Мы потеряли более важные ценности. И надо бороться за возвращение и снова стать хозяевами того, что потеряли. У всех беженцев есть желание возвращения, но лишь в армянский Арцах [...] И чтобы международные гарантии и принцип самоопределения действительно учитывался», - сказал мужчина.

Он добавил, что пока действует программа «40+10», финансовых проблем семья не испытывает в Ереване, но с января его зарплаты уже не будет хватать на аренду жилья и быт. «У нас нет пенсионеров, нет инвалидов, а двое детей - совершеннолетние студенты. Гонять жену и детей на подработки у меня нет желания. Искренне надеюсь, что программа продолжится. Ведь если разобраться, аренда уходит в карман жителя Еревана, значит, правительство лишает дохода своих коренных граждан», - поделился мыслями мужчина.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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