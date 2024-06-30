Активисты призвали пересмотреть программу выдачи жилья карабахским беженцам

30 июня 2024, 18:51

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Правительству Армении следует смягчить условия ипотечного кредитования карабахских беженцев и не предлагать им жилье на границе с Азербайджаном, заявили активисты. Необходимо также отменить обязательную смену гражданства для переселенцев, указали беженцы.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня власти Армении объявили о начале приема заявок от беженцев из Нагорного Карабаха на получение жилья, указав обязательным условием наличие гражданства Армении. С получением гражданства возникает волокита, а жилье власти предлагают преимущественно в сельской местности, где проблема с работой, отметили беженцы.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

Кабмин Армении предложил карабахцам доплату за жилье у азербайджанской границы

К 30 июня 1334 беженца подали заявки на участие в государственной жилищной программе, из них 853 заключили договор ипотечного кредитования и получили кредит, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы правительства Армении.

По его словам, 27 июня на правительственном заседании было решено, что в рамках этой программы переселенцы смогут построить собственный дом в приграничных сельских районах. При этом государство берет на себя погашение до 16 миллионов драмов (41,2 тысячи долларов) из основной суммы ипотечного кредита и до 13% по кредиту. А в случае строительства индивидуальных жилых домов в приграничных селах Баганис, Беркабер, Киранц и Воскепар Тавушской области будет предоставлено дополнительно пять миллионов драмов (12,8 тысячи долларов).

Через село Киранц пролегла новая граница Армении и Азербайджана, определенная при делимитации в мае 2024 года. На территории Азербайджана оказались два дома, три магазина и автомойка. Более 30 жителей Киранца назвали незаконной передачу части территории села Азербайджану и в знак протеста отказались от компенсаций за утрату имущества. О ситуации в Тавушской области можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Активисты раскритиковали условия жилищной программы

Общественные организации «Центр защиты основных прав народа Арцаха» (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") и «Союз офицеров запаса Арцаха» выступили с совместным заявлением, в котором призвали правительство Армении пересмотреть программу обеспечения беженцев жильем.

Предлагаемая поддержка не соответствует условиям рынка недвижимости

"Предлагаемая поддержка не соответствует условиям рынка недвижимости Республики Армения, не создает условия для проживания в благополучной среде, не предотвращает эмиграцию граждан Арцаха", - говорится в обращении, поступившем также корреспонденту "Кавказского узла".

"Жилищная программа нацелена на поощрение эмиграции граждан Нагорного Карабаха из Армении и лишение граждан Арцаха их права на родину и собственность", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель «Центра защиты основных прав народа Арцаха» Артак Бегларян.

Программа может затянуть граждан Арцаха в кредитную кабалу

Фонд «Инициативный центр «Ген» заявил, что беженцы не должны пока пользоваться программой жилищной помощи, предложенной правительством Армении, потому что «программа может затянуть граждан Арцаха в кредитную кабалу». "Предлагаемая сумма очень мала для приобретения жилья. Поэтому люди попытаются привлечь дополнительные кредитные средства, чтобы восполнить недостающую сумму. При этом банк будет учитывать риски и оценивать кредитоспособность граждан", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фонда Армине Авагимян.

Условие принятия гражданства Армении Авагимян назвала неприемлемым "для большинства жителей Арцаха". "Так как они понимают, что отмена гражданства Арцаха будет означать отказ от своих исторических прав и от потерянной собственности", - сказала она.

Авагимян подчеркнула, что согласно международным конвенциям, запрещено селить беженцев в приграничных и находящихся под угрозой поселениях. "Однако правительство Армении это не учитывает", - констатировала Авагимян.

По данным Службы нацбезопасности Армении, более 21 тысячи граждан Нагорного Карабаха покинули Армению за последние четыре года - после 44-дневной войны 2020 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель общественного совета Нагорного Карабаха.

"С 27 сентября 2020 года по 30 апреля 2024 года Армению покинули 46 045 человек, зарегистрированных в Нагорном Карабахе, из них вернулись 24 567, а 21 478 – нет. Как указали в СНБ, чаще всего арцахцы выезжали в пять стран – Россию, Грузию, Египет, Иран и Объединенные Арабские Эмираты", - сказал он.

Беженцы назвали неприемлемыми условия властей Армении

65-летний Эрнест Гаракян счел унизительными условия, выдвинутые беженцам властями Армении. "Во-первых, необходимо требовать, чтобы отменили условие принятия гражданства Армении. Тем более, что это жилье может стать собственностью по истечении 10 лет проживания. Во-вторых, надо немедленно добиться, чтобы были начаты переговоры по коллективному возвращению арцахцев на свою родину, заручившись международными гарантиями. А в-третьих, надо требовать, чтобы предоставили временное жилье всем семьям с правом на его покупку в последующие годы. Тогда действительно получится поддержка, а не унижение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для моей малочисленной семьи программа невыгодна

Инвалид первой группы Артем Карапетян считает, что правительству необходимо расширить возможности предоставления социального жилья, так как программа "неприемлема и нереальна" для семей, состоящих не более чем из 3-5 человек. "Не вижу смысла принимать гражданство Армении, если для моей малочисленной семьи программа невыгодна по всем параметрам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"В паспорте жителя Арцаха напротив гражданства пишется Республика Армения. Или это не та республика, которую мы знаем? Лишь одно можно предположить – власти Армении желают бросить имя Арцаха в пучину забвения, поэтому и условия выдвигаются способствующие этому", - сказал в свою очередь корреспонденту "Кавказского узла" беженец Артур Аванесян.

В Армении трудоустроиться с хорошей и стабильной зарплатой просто невозможно

Он отметил, что знает две семьи, которые намереваются покинуть Армению. "Правительство выдает финансовую помощь для аренды жилья. Но чтобы содержать семью, необходима работа. А в Армении трудоустроиться с хорошей и стабильной зарплатой просто невозможно. Вот поэтому люди уезжают, в основном молодые. И не только беженцы уезжают, но и местные молодые. Из разговоров с местными я понял, что они не уверены в безопасности страны. Поэтому вместе с отсутствием работы ситуация в стране тоже влияет на отток. Армения - страна, где в ближайшем будущем взрослое население станет основным, и ничего не делается, чтобы предотвратить это", - поделился мнением беженец.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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