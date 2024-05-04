Карабахские беженцы назвали мотивы эмиграции из Армении

04 мая 2024, 04:39

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Число карабахских беженцев, которые хотят уехать из Армении, растет с каждым днем, многие ждут окончания учебного года, сообщил офис омбудсмена Нагорного Карабаха. Решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность, заявили опрошенные "Кавказским узлом" беженцы.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся. 25 марта глава МВД Армении сообщил, что более 79 тысяч карабахских беженцев прошло регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумываются об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги. 28 марта стало известно, что программа поддержки продлена до конца года.

С сентября 2023 года Армению покинули Армению покинули более 14 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, однако около шести тысяч вернулись обратно, следует из официальных данных правительства Армении.

Для беженцев действует программа 40+10 тысяч драмов для уплаты аренды жилья и коммунальных услуг, каждому члену семьи предоставляется бесплатное медицинское обслуживание по госзаказу, социальные программы по трудоустройству. «Программа по обеспечению жильем семей беженцев отправлена на доработку решением правительственного заседания 26 апреля», - сообщила 3 мая корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы правительства Армении.

«Число эмигрирующих из Армении граждан Нагорного Карабаха увеличивается с каждым днем», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель офиса омбудсмена Нагорного Карабаха.

«По неофициальным данным, их число на сегодняшний день составляет порядка 15 тысяч. Но наши контакты с беженцами показали, что многие семьи ждут конца учебного года, чтобы с детьми переехать в другую страну на постоянное место жительства», - сообщил сотрудник офиса, добавив, что «уезжают из-за социально-бытовых проблем».

По его словам, вынужденные переселенцы «предпочитают эмигрировать в Россию, большинство - в южные регионы, где есть большая армянская диаспора с родственниками, которые поддержат и помогут с работой», и что «ощутимую часть армянской диаспоры составляют беженцы из Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть родину в результате погромов армянского населения в Азербайджане, операции «Кольцо» в Нагорном Карабахе и всех карабахских войн».

Зарине Сафарян из Степанакерта рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в декабре прошлого года вынуждены были уехать в Краснодарский край, куда ее пригласили родственники.

«Была работа, предоставили жилье, временное, зато бесплатное. Однако через пару месяцев стало ясно, что дети-подростки не могут адаптироваться – языковой барьер, менталитет, «неуставные» отношения в школе. Мы не захотели мучить детей и вернулись в Армению. Здесь очень трудно с работой, абсолютно нет надежды, что сможем приобрести жилье, но дети зато немного успокоились, агрессии в их поведении почти нет. Надеемся, что со временем найдем работу в Ереване. Пока живем на сбережения, которые накопили в России, и финансовую помощь от родственников. Жилье снимает в Ереване относительно дешевое, но с минимальными бытовыми условиями. На хорошее жилье нет финансов», - сказала женщина.

Она отметила, что из-за того, что были в России несколько месяцев, они лишились финансовой поддержки «40+10», но надеются, что их онлайн-заявление утвердят и члены семьи с апреля станут бенефициарами программы.

Семья Геворгян из Нагорного Карабаха решила поехать в Ростов-на-Дону, где живут родственники. По словам главы семьи Сурена Геворгяна, «решение покинуть страну принимал с трудом, после долгих раздумий и колебаний, но вынуждены принять такой шаг, так как проблемы с трудоустройством и мизерными зарплатами, на которую прокормить семью невозможно».

«Из-за социальных и экономических проблем многие семьи покидают Армению. В нашем окружении есть несколько семей, которые думают покинуть Армению. Но если семьи беженцев, как мы, покидают страну из-за социальных проблем, то есть семьи из Армении, которые хотя уехать потому, что их не устраивает внутренняя и внешняя нестабильность в Армении и опасность возобновления войны», - сказал Геворгян корреспонденту "Кавказского узла".

Действительно, многие семьи ждут окончания учебного года, чтоб забрать детей и уехать из Армении, сказал корреспонденту "Кавказского узла" отец двоих детей из Мартуни Артем Багдасарян.

«Если бы была высокооплачиваемая работа, я бы не думал об отъезде. Поедем на лето, если не сможем устроиться в Москве за лето, может, вернемся. Но я надеюсь на друзей, что они помогут, так как в Армении я не вижу перспектив. Безработица, бюрократическая волокита по любому документу, несерьезное отношение властей к безопасности страны, высокие цены на жилье. Много причин, чтобы уехать», - рассказал он.

Аида Аванесян сказала корреспонденту "Кавказского узла", что сын давно уехал, устроился на работу, помогает ей. «Я не хочу уезжать, в Армении много моих соотечественников, с которыми я общаюсь. Снимаю жилье. Сын в России работает, устроился. Присылает мне деньги на жилье, лекарства – мне хватает. Я не поехала, так как посчитала, что буду ему мешать. Но договорились, что он заберет меня в любой момент, как только я захочу. А пока я на ногах, занимаюсь общественной деятельностью», - рассказала пенсионерка.

Она призналась, что не удивлена, что многие семей беженцев уезжают из Армении, так как это государство не желает заботиться о них. «До сих пор не решены проблемы беженцев 90-у годов. Не решены проблемы беженцев 2020 года. Те, у кого есть возможность уехать, конечно, будут уезжать. Потому что не верят властям. К тому же ничего не делается, чтобы защитить права беженцев на международной арене», - заявила Аванесян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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