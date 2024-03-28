Карабахские беженцы добились продления действия программы помощи

28 марта 2024, 12:59

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Программа финансовой поддержки беженцев, прекращение которой ранее анонсировали власти Армении, продлена до конца года после акций протеста переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 марта правительство Армении урезало программу финансовой поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, оставив ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные расходы только несовершеннолетним. Общественные организации и беженцы из Нагорного Карабаха призвали власти Армении сохранить программы помощи для вынужденных переселенцев, предупредив, что изменения заставят многих покинуть страну. На митинге 20 марта переселенцы дали властям две недели, чтобы ответить на эти требования. Многие карабахцы в Армении не смогли найти работу или вынуждены работать за небольшую оплату, рассказали участники акции.

Арцах ­– самоназвание Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Власти заявили, что переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) – на коммунальные услуги.

Правительство Армении продлило программу поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха до декабря 2024 года включительно. Также расширился круг лиц, которые могут получить помощь по этой программе. Соответствующее решение было озвучено на сегодняшнем заседании правительства, которое транслировалось в Youtube.

Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, представляя проект, отметил, что финансовые выплаты положены всем членам семьи, независимо от возраста, в размере 40 тысяч драмов на аренду жилья и 10 тысяч драмов - на коммунальные расходы.

Мкртчян также отметил, что проектом расширяется круг тех, кто может рассчитывать на помощь, в частности, переселенцы после войны 2020 года. Их число, по словам министра, составляет около 6 тысяч человек. Выплаты положены также на детей переселенцев, родившихся уже в Армении.

Продлены также сроки подачи заявки для постановки на учет для получения помощи по программе "40+10". Это даст возможность около 350 людям получить финансовую поддержку.

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