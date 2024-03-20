Карабахские беженцы потребовали от властей Армении продлить программы поддержки

20 марта 2024, 22:19

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Участники митинга в Ереване призвали власти Армении сохранить финансовую поддержку карабахских беженцев и дали властям две недели, чтобы ответить на эти требования. Многие карабахцы в Армении не смогли найти работу или вынуждены работать за небольшую оплату, рассказали переселенцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что правительство Армении изменило программу финансовой поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, оставив ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные расходы только несовершеннолетним. 3 марта общественные организации и беженцы из Нагорного Карабаха призвали власти Армении сохранить программы помощи для вынужденных переселенцев. Предлагаемые властями изменения заставят многих покинуть Армению, предупредили они. К правительству Армении обратились и 32 карабахские общественные организации, призвав власти страны продолжить оказывать поддержку переселенцам.

Арцах ­– самоназвание Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Власти заявили, что переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) – на коммунальные услуги.

Организаторами сегодняшней акции, которая прошла на площади Свободы в Ереване, выступила "Инициатива обеспечения нужд народа Арцаха". Анонс митинга был опубликован на странице инициативы в соцсети Facebook*.

Текст петиции к правительству Армении с требованием сохранить финансовую поддержку беженцев был зачитан на митинге. "Мы предлагаем правительству Армении рассмотреть наши предложения, и применить в программах. Надеемся, правительство ответит нам в течении двух недель", - сказал активист Армен Асрян. Участники митинга одобрили петицию, она отправлена в правительство Армении.

Выступающие на митинге заявили о необходимости продолжения социальных программ обеспечения беженцев жильем и работой, поддержки студентов, а также расширить программы для социально уязвимых семей.

По предварительным подсчетам организаторов, на площади Свободы в Ереване собралось более двух тысяч человек – в основном вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха разных возрастов. Акция длилась почти два часа.

"Сегодняшний митинг - не политическое мероприятие, не связан с политическими силами Армении или Арцаха. Цель митинга - обсудить и поднять предложения и требования народа Арцаха относительно социальных проектов, в том числе жилищных потребностей народа Арцаха, обсуждаемых правительством Армении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Ассоциации по защите интересов и прав народа Арцаха" Артак Бегларян. Он добавил, что митинг согласован с властями Еревана.

Участник митинга, руководитель "Союз родственников воинов, погибших и пропавших без вести в третьей Арцахской войне" Армен Асрян подчеркнул, что необходимо добиваться социальной справедливости для беженцев, в противном случае, карабахцы будут массово покидать Армению. "Если беженцам не будет обеспечено безбедное проживание, возможность работать, чтоб иметь необходимый доход, то они станут покидать Армению. А покинув Армению, возможность возвращения в Арцах сводится к нулю", - сказал Асрян корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что "главное условие возвращения – это безоговорочные международные гарантии безопасности для народа Арцаха".

На очередном заседании правительства будет представлено решение о продлении финансовой поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха до декабря 2024 года без изменения условий, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства социальных вопросов Армении. "С октября 2023 года членам семей вынужденных переселенцев без недвижимости выплачивается 40+10 тысяч драмов для оплаты съемного жилья и коммунальных услуг. Мы внесем предложение продолжить данную программу до конца года в прежнем виде. Финансовая поддержка будет продолжена и в 2025 году лишь для недееспособных и уязвимых лиц и семей", - рассказал сотрудник министерства.

По его словам, жилищная программа разрабатывается. "Обсуждается, что сумма поддержки на покупку или строительство жилья составит три миллиона драмов (около 7500 долларов США) на человека, а в случае приобретения или строительства жилого дома в населенных пунктах с инвестиционным приоритетом сумма поддержки увеличится до четырех миллионов драмов (около 10 тысяч долларов США), а в отдельных населенных пунктах даже до пяти миллионов драмов (около 12 500 долларов США)", - пояснил представитель ведомства.

Сотрудник правительства отметил, что "условие о необходимости получения гражданства Армении, чтобы стать бенефициарами жилищной программы, для беженцев остается обязательным".

Беженка из Степанакерта Гаяне Агаджанян рассказала, что она и муж за шесть месяцев не могут найти работу по профессии, хотя посетили множество собеседований, оставили резюме во многих офисах. Многодетная мать допускает возвращение в Степанакерт, но только с международными гарантиями, при условии вывода всех азербайджанских структур из Нагорного Карабаха и восстановлении нагорно-карабахских институтов. "Я пришла на митинг, так как считаю, что нельзя умалчивать о наших проблемах. Мы должны не допустить, чтоб нас лишили наших прав, заставляя смириться с участью бедных беженцев", - сказала Агаджанян корреспонденту "Кавказского узла".

Беженец из Мартакертского района Нагорного Карабаха, ныне проживающий в Армавирской области Армении, Илья Аванесян, сказал, что приехал на митинг с несколькими семьями беженцев. "Мы должны бороться, чтоб нас не вынудили покинуть и Армению. Все наши силы должны быть направлены на то, чтобы вернуться. Но с условием, что в Арцахе будет армянская власть, а вместе с международными гарантиями нашу безопасность будет обеспечивать наша армянская армия",- сказал мужчина.

Он отметил, что полностью согласен с текстом петиции, и также считает, что "вопрос Арцаха нельзя закрывать, а сделать все возможное для его освобождения и возвращения населения".

Самвел Саргсян из села Тагавард Мартунинского района Нагорного Карабаха сейчас проживает в городе Чаренцаван в Котайкской области Армении. Вынужден подрабатывать наемным рабочим в частной компании. По его словам, если социальные программы не будут продолжены, он и много семей вынуждены будут покинуть Армению, уехать туда, где будет высокооплачиваемая работа.

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