Карабахские активисты призвали Ереван сохранить финансовую поддержку беженцев

07 марта 2024, 07:54

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Во избежание массового оттока карабахских беженцев из Армении власти страны должны продолжить оказывать им поддержку, в том числе выделять деньги на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, заявили в совместном обращении к правительству 32 карабахские общественные организации, выступившие в защиту интересов переселенцев.

Как информировал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что правительство Армении изменило программу финансовой поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, оставив ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные расходы только несовершеннолетним. 3 марта общественные организации и беженцы из Нагорного Карабаха призвали власти Армении сохранить программы помощи для вынужденных переселенцев. Предлагаемые властями изменения заставят многих покинуть Армению, предупредили они.

Арцах ­– самоназвание Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января.

32 общественные организации, представляющие беженцев из Нагорного Карабаха, направили петицию в правительство Армении с требованием пересмотреть социальные программы по поддержке переселенцев.

Обращение подписали "Союз офицеров запаса Арцаха", "Союз борцов за свободу Арцаха", "Союз родственники воинов, погибших и пропавших без вести в 3-й Арцахской войне", Ассоциация родственников погибших борцов за свободу НКР, "Союз раненых в войне Арцаха", общественная организация "Поколение Айка", Ассоциация по защите интересов и прав народа Арцаха, общественная организация "Возрождение Родины", "Союз беженцев Арцаха" и другие.

Активисты сформировали "Инициативу обеспечения жильем народа Арцаха", они предложили внести 12 пунктов в проект жилищной программы для беженцев. В частности, предлагается сохранить общины, реализовать проект за 2 года с привлечением международных структур, увеличить базовую сумму до 5 миллионов драмов (около 12,4 тысячи долларов) на безвозвратной основе, не допустить роста цен на жилье, для семей до 3 человек разработать особый подход. Также активисты потребовали не обязывать беженцев иметь гражданство Армении, продолжить финансовую поддержку беженцев для аренды жилья и оплаты комуслуг, установить дополнительные льготы для семей погибших и инвалидов первой группы, трудоустраивать беженцев по месту жительства.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Власти заявили, что переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) – на коммунальные услуги.

Решение правительства Армении о выделении каждому беженцу на приобретение жилья по 3 миллиона драмов (около 7450 долларов) не имеет ничего общего с реальными ценами на недвижимость в Ереване и в его пригородах, отметил лидер "Союза защиты интересов и прав народа Арцаха" Артак Бегларян.

Власти должны изучить текущий рынок недвижимости в Армении, а не исходить из кадастровых данных, которые были актуальны несколько лет назад. Власти Армении не обсуждали с карабахскими беженцами их жилищные проблемы, добавил он.

"Они подсчитали, что на одного человека достаточно 15 квадратных метров, и умножили 200 тысяч на 15, получив 3 миллиона драмов. Мы объяснили, что это не совсем отражает реальную картину вторичного рынка, поскольку при совершении сделок в Кадастре наблюдается четкая тенденция – люди "вписывают" цену ниже реальной, чтобы избежать потенциальных налоговых обязательств. Мы предлагаем изучить рынок, выйти на прямые онлайн-площадки и посмотреть цены. Я сам изучил, и средняя цена квадратного метра в региональных общинах, не приграничных, составляет 320-500 тысяч драмов (620-1240 долларов)", – сказал журналистам 6 марта на пресс-конференции в Ереване Бегларян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Для карабахских беженцев в приоритете возвращение на родину, но это возможно только после получения международных гарантий безопасности. Нельзя допустить, чтобы из-за социальных проблем карабахские беженцы начали покидать Армению, отметил он.

"Таких желающих, по нашим данным много, и есть опасения, что весной число желающих эмигрировать значительно увеличится. Также много семей уже покинули Армению. Точное число, сколько жителей Арцаха покинули страну, есть только у властей. Но исходя из полученной нами информации, можно сказать, что это число достаточно велико. И тенденция роста очевидна, особенно если будут подобные социальные и жилищные программы. У нас есть серьезные опасения, что [число уезжающих из страны возрастет], если не будет улучшений и не будут учтены наши рекомендации", – сказал Бегларян.

Представители карабахских беженцев ранее провели встречу с сотрудниками офиса вице-премьера Армении, на которой попросили уделять особое внимание семьям погибших, так как эти семьи потеряли кормильца, и потому уязвимы, рассказал председатель "Союза родственников погибших и пропавших без вести в третьей Арцахской войне" Армен Асрян.

Если власти Армении прекратят оказывать карабахским беженцам финансовую поддержку, за счет которой они оплачивают жилье и коммунальные услуги, то беженцы начнут массово покидать страну. Армению уже покинули около 30 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, отметил он.

"В настоящее время большинство арцахцев устроены, но, если прекратить программу, они окажутся неплатежеспособными, и им придется снова искать новое жилье. Многие жители Арцаха вынуждены были поселиться в Ереване, поскольку в других местах сложнее трудоустроится, или из-за учебы. Поэтому, мы призываем продолжить программу "40+10 тысяч" для всех беженцев, а не только для несовершеннолетних", – сказал Асрян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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