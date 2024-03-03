Изменения в программах помощи поставили под удар карабахских беженцев в Армении

03 марта 2024, 23:30

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Общественные организации и беженцы из Нагорного Карабаха призывают власти Армении сохранить программы помощи для вынужденных переселенцев. Предлагаемые властями изменения заставят многих покинуть Армению, предупредили они.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что правительство Армении изменило программу финансовой поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, оставив ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные расходы только несовершеннолетним. При этом пенсионерам и инвалидам назначена новая надбавка, а список получателей единовременной помощи расширен, заявил замминистра труда и социальных вопросов Давид Хачатрян на встрече с представителями карабахских НПО.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Власти заявили, что переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги.

Изменения правил в программах поддержки, предлагаемых правительством Армении, вызвали большую волну недовольства среди наших вынужденно переселенных соотечественников, заявил Общественный совет Нагорного Карабаха.

"Планы правительства РА не соответствуют сложившейся ситуации и не отвечают потребностям вынужденных переселенцев из Арцаха. План приобретения жилья для арцахцев, который все еще находится на стадии обсуждения, естественно, не оправдывает минимальных ожиданий наших соотечественников», - говорится в заявлении, опубликованного на странице Общественного совета Нагорного Карабаха в социальной сети Facebook*.

Совет считает, что «в результате разочарования многие выберут путь эмиграции, и ожидания коллективного возвращения народа Арцаха будут сорваны». Совет призвал «правительство Республики Армения не принимать решений, противоречащих интересам и ожиданиям наших соотечественников, насильственно перемещенных из Арцаха».

«Чрезвычайно важно, чтобы разработанные программы обсуждались с организациями или отдельными лицами, представляющими интересы народа Арцаха», - сказал председатель Общественного совета Армен Геворгян.

С открытым письмом к властям Армении также обратился Союз офицеров запаса Арцаха. Положения представленной программы вызвали серьезное недовольство во многих семьях резервистов, вынужденных переселенцев из Арцаха, отметили в Союзе.

«Учитывая, что большинство семей, насильственно переселенных из Арцаха, намерены жить и работать на территории Республики Армения, необходимо создать условия для проживания их в благополучной среде, прежде всего путем оказания необходимой поддержки для приобретения жилья...Необходимо разработать программы по предотвращению эмиграции граждан Арцаха», - говорится в открытом письме офицеров запаса Армии обороны Нагорного Карабаха.

Беженцы должны собраться и на публичной акции «заявить о своих правах», считает карабахский общественный деятель Лилит Аванесян. «Молчать нельзя, если есть, что сказать», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Аванесян.

«Мы все останемся даже без той мизерной помощи, которую власти Армении оказывали насильственно перемещенному народу Арцаха. И непонятна функция документа о временном статусе, за которым мы стояли месяцами в очередях, который в силе до конца 2024 года. Значит ли это, что правительство отказывается от беженцев Арцаха со всеми вытекающими из этого последствиями? Определённо – да. А не честнее ли будет властям Армении заявить в ООН, что отказываются от беженцев Арцаха, а арцахцам сказать прямо, чтоб покидали Армению? Я не знаю, как мы будем выживать. Думаю, нам необходимо обратиться в международные правовые организации», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" беженка из Степанакерта Сусанна Агаджанян.

Люди надеялись, что социальные программы будут продолжены, «хотя бы 40+10 на квартплату и коммунальные», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Геворг Мелкумян из Мартунинского района.

«Работу найти возможно только ближе к центру. Мы были в Лори несколько месяцев, но из-за работы вынуждены были переехать в Ереван. Если не будет поддержки, то вся зарплата уйдет на аренду. У нас в семье нет детей и пенсионеров. Зарплаты простых людей очень низкие. Живя в Арцахе, я не представлял, что в Армении наемные работники так мало получают», - сказал он.

Геворг Мелкумян признался, что в его окружении есть семьи беженцев, которые надеются «в какой-нибудь другой стране выжить». «Всем нам необходимо обратиться в международные структуры, чтоб нам помогли. Если у Армении нет возможности, как нас уверяют власти, то нам надо искать поддержки где-то. Арцахцам надо собраться и принять решение, как быть», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Напомним, правительство Армении ранее взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" беженцы. Переселенцы также пожаловались, что регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий.

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