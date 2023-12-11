Карабахские беженцы посетовали на бюрократическую волокиту

11 декабря 2023, 23:30

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Правительство Армении начало прием онлайн-заявок от беженцев из Нагорного Карабаха, которые должны получать пенсии и пособия. Регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий, пожаловались переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, 6 ноября потребовали на акции в Ереване восстановить их социальные выплаты. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы.

Министерство по социальным вопросам Армении открыло сегодня на своем официальном сайте раздел для приема заявок от беженцев из Нагорного Карабаха, которые должны получать пенсии и пособия.

"С сегодняшнего дня те лица, которые получали пенсию, в том числе трудовую, по инвалидности, военную, социальную, в Нагорном Карабахе, могут подать онлайн-заявление о назначении пенсии в Республике Армения, на платформе https://online.ssa.am/ ", - сообщила пресс-секретарь ведомства Зара Манучарян.

Перед подачей заявления вынужденные переселенцы должны обратиться в территориальные паспортные отделения, чтоб зарегистрироваться по месту проживания. После - заполнить онлайн-заявку. Об одобрении или отклонении заявки система сообщит сразу. При возникновении вопросов, можно позвонить на горячую линию ведомства по номеру 114 или обратиться в любой региональный центр Единой социальной службы.

Манучарян отметила, что "пенсии и пособия будут выдаваться на банковскую карточку, а выбрать кассовый метод в качестве вида пенсионной выплаты могут только лица старше 75 лет, а также инвалиды 1-й или 2-й группы".

Сотрудник министерства социальных вопросов Армении не ответила на вопрос корреспонденту "Кавказского узла", может ли стать препятствием для получения пенсий и пособий задержка с регистрацией?».

Беженцы отмечают, что для того, чтоб подать документы для регистрации, им приходится стоять в очередях, а для того, чтобы забрать паспорт со штампом о регистрации, приходиться ждать месяц, что возможно опять задержит социальные выплаты.

"Я и муж не получаем пенсии с октября. Была информация, что в декабре выдадут все сразу. Но сегодня увидела объявление, что для подачи онлайн-заявки необходимо зарегистрироваться. Мы подали документы еще неделю назад. Нам назначили день – явиться за паспортами 25 января. Значит, до января мы не получим пенсии? Значит, опять надо будет брать в долг, чтоб покупать продукты? У нас нет теплой одежды, и необходимы лекарства. Я так надеялась, что в декабре будет пенсия", - выразила обеспокоенность пенсионерка, жительница Мартакертского района Нагорного Карабаха Аида Мурадян, которая с мужем проживает в Ереване.

Здесь им родственники предоставили временно комнату в частном доме с частичными бытовыми условиями. "Мы не жалуемся. Нам с мужем хватает этой комнаты. Хотя на родине оставили двухэтажный дом, со всеми современными условиями. Обидно, что нажитое в течение 60 лет, мы оставили все, ничего не смогли взять. Но, слава богу, все живы, внуки и правнуки в безопасности. Поэтому нам нельзя жаловаться. Здесь, в Ереване, мы не платим аренду, как многие. Но без пенсии все равно трудно – неудобно, что постоянно надо искать деньги. Работу из-за возраста, нам никто не дает», - заметила пенсионерка.

Военный запаса, пенсионер Зорик Петросян рассказал, что проживает на окраине Еревана, и он думал, что "здесь будет быстро и без очередей". "Я несколько дней прождал в очереди. Ходил с утра, но уже было много людей. Рассказывали, что многие приходили до начала рабочего дня. Мои родственники в Араратской области рассказали, что у них тоже очереди. Через пару дней удалось сдать документы. Сказали, чтоб явился в конце декабря. Теперь не знаю, заполнять онлайн-заявку, или ждать когда сделают регистрацию в паспорте. Никто не отвечает толком. Все советуют заполнять, не ждать", - рассказал Петросян.

Мануш Петросян рассказала, что ей назначили прийти за паспортом на середину января .

"Документы на регистрацию сдала в начале декабря. Обещали к 10 января сделать временную регистрацию по месту жительства. Но, как и все пенсионеры, я очень жду пенсии. Хотя живу с детьми, ни в чем не нуждаюсь, но моя пенсия дает мне уверенность, и не буду просить у сына денег на лекарства и другие нужды. Ну и внести в бюджет семьи хоть и копейки, но кое-что. Ведь столько расходов – аренда жилья, одежда детям и взрослым, бытовая техника, так как в доме, куда мы поселились, не было холодильника и обогревателей", - рассказала пенсионерка.

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