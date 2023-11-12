Карабахские беженцы пожаловались на финансовые сложности из-за отсутствия пенсий и пособий

12 ноября 2023, 00:23

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Полученные от властей Армении пособия ушли на оплату аренды жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплат и пенсий денег практически не осталось, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" беженцы из Нагорного Карабаха. По их словам, необходимость регистрации для получения права на выплату пенсий создает дополнительные трудности.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, требуют международный статус беженцев, но премьер-министр Никол Пашинян 25 октября пообещал им только статус "временной защиты". 6 ноября перед зданием министерства социальных вопросов и труда Армении более 200 беженцев из Нагорного Карабаха потребовали восстановить их социальные выплаты. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Военнослужащий на пенсии, вынужденный переселенец Артур Степанян рассказал, что "военнослужащим в отставке, вынужденным переселенцам из Арцаха (Нагорный Карабах) пообещали, что их стаж в Армении будет засчитан, военные пенсии будут выплачиваться". Однако он отметил, что "поставлено условие, что каждый беженец должен иметь регистрацию по месту жительства".

Семье предоставили временное жилье в одном из пансионатов Армении, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ветеран карабахской войны, инвалид второй группы Размик Шиян. По его словам, жена не работает, дети учатся, а он не получил военную пенсию за октябрь и ноябрь. "На мою пенсию покупали лекарства для меня. Но пенсии нет, и я вынужден терпеть боли и постоянное плохое самочувствие, потому что дешевые лекарства, которые мы смогли себе позволить, не очень помогают. Нам сказали, что пенсия будет, но когда, не уточнили. Так как мы ничего не смогли с собой забрать, то пришлось покупать самое необходимое – одежду, что-то для быта. Сухое продовольствие нам выдают в качестве помощи, а готовим на плите в комнате", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, члены семьи "получили по 100 тысяч драмов единовременной помощи, но тратим по чуть-чуть, так как боимся, что если эти деньги закончатся, то нам не на что будет жить. Так как нас разместили в пансионате, мы не входим в другие программы финансовой поддержки", - сказал он.

Он отметил, что семья пока не приняла решения о получении гражданства. "Мы пока не знаем, что нам делать, так как никто внятно нам не говорит, что для нас лучше, какие есть плюсы и минусы", - отметил он.

Армянское правительство упростило для карабахских беженцев процедуру получения гражданства, начат прием документов, но переселенцы не спешат стать гражданами Армении, сообщили в Миграционной службе. Необходимость в получении новых паспортов сомнительна, а сейчас приходится заниматься поиском работы и жилья, рассказали беженцы.

Светлана Карапетян рассказала, что ее семья из шести человек, где есть и пенсионеры, и несовершеннолетние, арендовала трехкомнатную квартиру в Ереване за 300 тысяч драмов (около 745 долларов США). Они внесли плату за два месяца из полученных 100 тысяч единовременной помощи. "Месяц уже прошел, еще через месяц я не представляю, что мы будем делать – возможно, нас просто выгонят за неуплату. Пенсию не получаем, работу с приличной зарплатой невозможно найти, а те 50 тысяч драмов (около 125 долларов США), которые мы получили на каждого члена семьи, потратили на одежду и пропитание", – рассказала женщина.

По ее словам, семья воспользовалась предоставленной помощью от Армянского Красного Креста, с лекарством помогли из фонда "Вива", частные лица как-то привезли сухой паек и другую помощь. "Помощь оказывают много организаций, фондов, частных лиц. Но для этого надо постоянно следить в социальных сетях, в группах или чатах, читать объявления, звонить или идти, чтоб регистрировали и предоставляли. Я знаю семьи, которые день начинают с поиска мест, где выдают помощь. А мы сидим и ждем, когда нам позвонят и позовут", - сказала женщина.

Семья пенсионера Самвела Петросяна поселилась в старом, полуразрушенном частном доме за высокую арендную плату. Он рассказал, что его семья из пяти человек вынуждена была покинуть дом в Мартакертском районе под бомбежками, несколько дней находились в Степанакерте в надежде, что смогут вернуться, чтобы забрать хотя бы самое необходимое.

"Но нас не пустили в Мартакерт. Началась депортация в Армению. Три дня ехали по Лачинскому коридору. В Горисе нас приютили, накормили, согрели. После, через несколько дней, мы направились в Ереван. Еле нашли этот полуразрушенный дом за 150 тысяч драмов (372 доллара США). Без бытовых условий. Но хозяин дома сказал, что немного вычтет из аренды, если мы создадим эти условия. Так что часть полученных денег от правительства, мы направили на создание санузла, ванной комнаты, купили печку", - сказал мужчина.

Он также сказал, что не получил пенсию за октябрь, также не получили жена зарплату, а дочь - пособие на ребенка и за погибшего мужа не получила. "К сожалению, у нас не было сбережений. Мы достраивали свой дом в нашем Мартакерте, разрушенный обстрелами в ходе войны 2020 года, и все уходило на строительство. Сейчас еле сводим концы с концами. Внук постоянно болеет от сырости. Помощь существенную не получаем, так как надо идти, стоять в очередях, добиваться, а у нас дома никто не приучен к такому образу жизни", - сказал мужчина.

Петросян считает, что не надо давить на людей для скорейшего принятия такого важного решения, как принятие гражданства или статуса беженца. "Мы все в таком состоянии, какое бы решение ни принимало правительство Армении, мы видим там подвох и их нежелание помочь людям. Должно было пройти некоторое время. Решить ряд социальных проблем. К примеру, трудоустройство или регулировать арендную плату. Уже после этого поочередно начать предлагать людям выбирать. Вот тогда люди бы спокойно восприняли. Еще у нас хозяин дома сильно сомневается и не дает согласие, чтоб нас регистрировали в этом доме. А уговаривать его мы не можем, потому что сами не знаем, как быть", - рассказал пенсионер.

Начальник Службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян на пресс-конференции 10 ноября заявил, что для подачи заявления на гражданство необходимо посетить отделение Службы миграции и гражданства или паспортные службы регионов и подать заявления. Если же вынужденный переселенец хочет статус беженца, то "для получения удостоверения беженца необходимо также посетить паспортные службы, заполнить заявление, изменить адрес регистрации и получить статус временной защиты, удостоверение беженца". "Есть много вопросов и опасений по поводу того, как можно зарегистрировать человека по тому или иному адресу, если нет согласия собственника. Человек может обратиться в паспортную службу, подать заявление о фактической регистрации, будет проведена соответствующая проверка со стороны полиции. Полиция предоставит паспортной службе соответствующую справку, на основании которой лицо будет зарегистрировано по данному адресу проживания. Регистрация не создает имущественной ответственности", - пояснил Казарян.

Государственный министр Нагорного Карабаха Артур Арутюнян заявил, что "жители Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") не будут лишены программ поддержки, если получат гражданство Армении".

"Они не будут лишены программ поддержки в случае получения гражданства Республики Армения со статусом временной защиты или беженца. Временная защита и статус гражданина Республики Армения определяют разные права и обязанности. В случае получения гражданства все права и обязанности, включая службу в армии, распространятся и на наших соотечественников. Что касается статуса беженца, то здесь еще есть вопросы, которые необходимо решить, и нашим соотечественникам по этому поводу будут даны разъяснения, чтобы они знали свои права и обязанности", - привело его слова "Арцахпресс".

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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