Карабахские беженцы получили право на пенсии в Армении

09 ноября 2023, 14:51

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Обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении, взяло на себя правительство Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, требуют международный статус беженцев, но премьер-министр Никол Пашинян 25 октября пообещал им только статус "временной защиты". 26 октября бывший госминистр непризнанной республики Артак Бегларян заявил, что более 10 тысяч карабахских беженцев уже покинули Армению. Опрошенные "Кавказским узлом" карабахцы рассказали, что планировать переезд в другие страны их вынуждает отсутствие статуса, жилья и справедливо оплачиваемой работы, хотя и за рубежом им придется полагаться на помощь родных. 6 ноября перед зданием министерства социальных вопросов и труда Армении более 200 беженцев из Нагорного Карабаха потребовали восстановить их социальные выплаты.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло законопроект о выплате пенсий и пособий беженцам из Нагорного Карабаха, которых Армения взяла под временную защиту. Как заявил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, согласно решению правительства Армении от 26 октября, Армения взяла беженцев из Карабаха под временную защиту, что дает им право на пенсии и пособия. Среди них насчитывается около 15 тысяч пенсионеров, которые смогут зарегистрироваться на созданной электронной платформе для получения своих пенсий.

"Информация о тех лицах, которые в Нагорном Карабахе уже получали пенсии и пособия, автоматически будет принята к сведению, и правительство Армении начнет реализацию их права. А тем, кто в Армении получит право на пенсию или пособие, будут начислены и назначены пенсии или пособия по действующим в Армении нормам", - отметил Нарек Мкртчян.

По его словам, это касается как пенсий, так и единовременных пособий, пособий по рождению ребенка, по беременности, по уходу. Поскольку статус временной защиты был установлен с 26 октября, пенсии и другие выплаты будут начисляться с 28 октября.

В то же время, он отметил, что для получения этих выплат, насильственно перемещенные карабахцы должны быть зарегистрированы по какому-либо адресу в Армении. "Не надо путать это с регистрацией и гражданством", - подчеркнул министр, добавив, что переселенцы могут по этому вопросу обратиться в центры Единой социальной службы.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении начат прием документов от беженцев на получение гражданства, власти пояснили, что ранее выданные им паспорта Армении являются лишь проездными документами. Беженцы из Нагорного Карабаха отметили, что не понимают, почему их заставляют повторно принять армянское гражданство.