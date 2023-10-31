Следком Армении уточнил число жертв военной эскалации в Нагорном Карабахе

31 октября 2023, 09:29

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Подтверждена гибель 64 жителей Нагорного Карабаха в результате военной эскалации 19-20 сентября. 42 человека считаются пропавшими без вести, сообщил Следком Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября бывший омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что в результате военной эскалации в Нагорном Карабахе погибли 18 мирных жителей.

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе 19-20 сентября, а также во время массового исхода карабахцев в Армению погибли 64 жителя Нагорного Карабаха, 42 человека пропали без вести, сообщил пресс-секретарь Следкома Армении Гор Абрамян.

Общее число без вести пропавших в результате боевых действий в зоне карабахского конфликта с 1992 года по 2023 годы, по словам Абрамяна, составляет 1016 человек. Из них 777 человек пропали без вести в результате Первой Карабахской войны (1992 – 1994 годы). 195 человек, из которых 20 – мирные жители, пропали в ходе войны в 2020 году. Еще двое военных без вести пропали 13-14 сентября 2022 года во время эскалации на армяно-азербайджанской границе.

Число жертв однодневной войны превысило 200, были убиты девять мирных жителей, из них трое – дети. 231 военнослужащий и 80 мирных жителей получили ранения. По данным Следкома Армении, военные Азербайлджана подвергли пыткам 14 человек. Приведенные данные не являются окончательными, отметил Абрамян.

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