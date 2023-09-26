Обнародован список погибших мирных жителей Нагорного Карабаха в ходе военной эскалации

26 сентября 2023, 17:44

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18 мирных жителей, в том числе шесть детей, погибли в Нагорном Карабахе в ходе военной эскалации, сообщил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

Как писал "Кавказский узел", за два дня боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей, 13 из которых дети, сообщил карабахский омбудсмен. После того как Азербайджан объявил о суверенитете над Карабахом, в Армению выехали более 19 тысяч карабахских переселенцев.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В результате атак азербайджанских военных погибли 18 мирных жителей Нагорного Карабаха, сообщил бывший омбудсмен Армении, правозащитник Арман Татоян.

На своей странице в Telegram он опубликовал список мирных жителей Нагорного Карабаха, чья гибель установлена к настоящему времени. В числе погибших - шесть детей в возрасте от восьми до 16 лет, три человека старше 70 лет, самому старшему из них 84 года, а также женщины, следует из поименного списка, который на армянском и английском языках разместил Татоян.

21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь, прокомментировали итоги встречи в Евлахе депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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