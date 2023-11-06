Карабахских беженцев удивило заявление об отсутствии у них гражданства Армении

06 ноября 2023, 22:03

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В Армении начат прием документов от беженцев на получение гражданства, ранее выданные им паспорта Армении являются лишь проездными документами, пояснили власти. Беженцы из Нагорного Карабаха отметили, что не понимают, почему их заставляют повторно принять армянское гражданство.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, требуют международный статус беженцев, но премьер-министр Никол Пашинян 25 октября пообещал им только статус "временной защиты". 26 октября бывший госминистр непризнанной республики Артак Бегларян заявил, что более 10 тысяч карабахских беженцев уже покинули Армению. Опрошенные "Кавказским узлом" карабахцы рассказали, что планировать переезд в другие страны их вынуждает отсутствие статуса, жилья и справедливо оплачиваемой работы, хотя и за рубежом им придется полагаться на помощь родных. МВД Армении анонсировало начало приема заявлений на гражданство от беженцев.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Беженцы из Нагорного Карабаха, с 6 ноября могут предоставить соответствующие документы для получения гражданства Армении. В Миграционной службе Армении документы принимаются во всех отделениях Службы миграции гражданства в Ереване и в областях.

В пакет документов, для предоставления получения гражданства Армении, как отметили в Миграционной службе Армении, входят заявление, свидетельство о рождении, действительный паспорт беженца, шесть цветных фотографий размером 35 x 45 миллиметров, свидетельство о браке , квитанция о выплате госпошлины, если заявитель изменил личные данные, необходимо представить и документ, подтверждающий этот факт.

В службе отметили, что "свидетельство о статусе временной защиты подавать не обязательно", и что "заявления будут рассматриваться в максимально сжатые сроки, в первоочередном порядке".

Руководитель Службы миграции и гражданства Армении Армен Казарян заявил сегодня журналистам, что процесс получения гражданства Армении для беженцев из Нагорного Карабаха будет максимально упрощен, обслуживание в экстренном порядке.

По его словам, "статус беженца, то есть статус временной защиты, был предоставлен коллективно всему населению Нагорного Карабаха", а "паспорта вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которыми они в настоящее время владеют, продолжат действовать, по истечении срока действий, повреждением или потери, вынужденные переселенцы смогут обратиться в паспортный отдел по месту жительства".

"Синие <армянские>паспорта выдавались жителям Нагорного Карабаха в качестве проездного документа, а не в качестве удостоверяющих гражданство", - подчеркнул Казарян. По его словам, "этот паспорт можно использовать как документ, удостоверяющий личность, но не как документ о гражданстве".

Министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян на заседании в парламенте Армении сегодня заявил, что в ближайшее время будут представлены поправки в закон, что позволит тем вынужденным переселенцам, кто имеет право на пенсию, продолжать получать ее и социальные гарантии. Также, законодательные изменения обеспечат ускоренную процедуру для получения социальных выплат - например, с начала декабря беженцы получат пенсии и за октябрь, ноябрь, декабрь.

Информационный штаб Нагорного Карабаха на своей странице в соцсети Facebook* опубликовал детали о пенсиях и пособиях вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. В тексте в частности говорится, что "лица, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, имеют право на пенсии и льготы по закону, если они соответствуют требованиям, установленным законодательством Армении".

"В ближайшее время будет создана платформа, которая даст вынужденно переселенным из Нагорного Карабаха лицам возможность онлайн подать заявление на получение пенсии, единовременного пособия по рождению ребенка, пособия по беременности и рождению ребенка, пособия по уходу", сообщил сегодня инфоштаб.

В сообщении указано, что "для назначения пенсии или пособия обязательным условием является регистрация по адресу места жительства" в Армении. "Лица, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, должны быть зарегистрированы по адресу, где они в настоящее время проживают, прежде чем подавать заявление на получение пенсии или пособия. В противном случае их заявки будут отклонены", - говорится в тексте.

За последние три года беженцы после войны 2020 года периодически проводили акции с требованием к правительству Армении предоставить статус беженца, но в ответ на это требование говорили, "что мы являемся гражданами Армении", сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян, вынужденный переселенец из Гадрутского района Нагорного Карабаха.

"Однако сегодня, говорят противоположное - нас не считают гражданами Армении. В этом я вижу лишь одну цель - они хотят стереть регистрацию Арцаха (Нагорный Карабах)", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, сделать это власти хотят либо чтобы "окончательно закрыть" вопрос Нагорного Карабаха. "И чтоб освободить правительство Армении от ответственности по выплате компенсаций за наше имущество и дома", - считает Айриян.

Он назвал несостоятельным заявление правительства Армении, что "синие паспорта выдавались жителям Арцаха как проездной документ, а не как свидетельство о гражданстве". "Много людей интересуются, пытаются понять необходимость этого решения, но конкретных людей, принявших гражданство, я не встречал", - добавил Айрян

Сергей Гараян, беженец из Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди, прим. "Кавказского узла"), заявил, что "Армения - это родина всех армян и будет ею, если даже от неё останется три деревни и в нас будут кидать каждый день камни".

"Что означает для всех армяноцентристов государственность Армении, я думаю и это понятно. Никакая власть, какой бы я ее не считал, не может стать для меня поводом думать иначе. Однако эта власть либо должна признать что выдавала нам фальшивые документы либо должна признать что ущемляет наши права как граждан Армении, и это логично, если паспорта не фальшивые", - отметил беженец.

"Мы, армяне Арцаха, граждане Армении, прописанные в Степанакерте и в других населенных пунктах Арцаха, и мы имеем право на эти населенные пункты, и будем требовать у мира наше право жить там и через семь поколений! И если нас лишат социальных выплат, то мы подадим коллективный иск в международный суд и заставим эти власти признать один из очевидных фактов! А пока нам придется в созданных правительством условиях, бороться за право жить в Армении на равных правах, как все достойные того армяне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление властей об армянских паспортах возмутило беженца Арута Мнацакяна. "Даже в самом диком кошмаре я бы никогда не мог себе представить, что моя Родина, мое государство, гражданином которого я являюсь со дня своего рождения, защите которого я посвятил всю свою жизнь, может лишить меня гражданства. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким оскорбленным», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Мнанцакян выразил мнение о "необходимости изучения юридической и политической сторон проблемы и создания правовой базы для защиты наших прав в различных международных структурах".

Седа Арзуманян рассказала, что пенсия важна для ее семьи. "Для меня с мужем важно получать пенсию. Потому, что мы вынуждены арендовать жилье, и вся финансовая помощь от государства уйдет на это, да еще и сверху от пенсии необходимо доплатить. В противном случае, мы остаемся без жилья. Мизерные деньги которые останутся у нас, мы должны будем распределить так, чтоб хватило на еду и лекарства. У единственного сына большая многодетная семья, и он тоже три месяца не получает военную пенсию, а работу по специальности с хорошей зарплатой найти не может. Поэтому мы не хотим его обременять", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Если ради пенсии нам придется поменять паспорт, и взять якобы гражданство Армении, то я с мужем пойдем это делать", - добавила она. "Я не понимаю, почему правительство Армении создает такие преграды? Ради кого и чего притесняет нас, самую уязвимую часть общества, людей зависящих от пенсий и пособий. Чтоб мы умерли раньше времени от нервов, переживаний и голода? Чтоб сэкономили деньги? Так ведь бюджет Арцаха утвержден до конца года, это наши законные выплаты. Армянское правительство ущемляет права армян – это просто непостижимо", - призналась пенсионерка, беженка из Нагорного Карабаха.