Паспорт Армении. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла".

04 ноября 2023, 21:47

Карабахским беженцам разрешено с 6 ноября подавать заявки на гражданство Армении

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Прием заявлений о гражданстве от беженцев из Нагорного Карабаха, получивших статус временной защиты, начнется 6 ноября. Полиция Армении пообещала рассмотреть их в максимально сжатые сроки.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, требуют международный статус беженцев, но премьер-министр Никол Пашинян 25 октября пообещал им только статус "временной защиты". 26 октября бывший госминистр непризнанной республики Артак Бегларян заявил, что более 10 тысяч карабахских беженцев уже покинули Армению. Опрошенные "Кавказским узлом" карабахцы рассказали, что планировать переезд в другие страны их вынуждает отсутствие статуса, жилья и справедливо оплачиваемой работы, хотя и за рубежом им придется полагаться на помощь родных.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха лица, получившие статус временной защиты беженцев, с 6 ноября смогут обращаться для получения гражданства Армении, сообщило сегодня агентство "Новости Армения" со ссылкой на МВД Армении.

В Ереване заявления от беженцев принимаются по адресу  Закияна, 3, 118/1, а в областях Армении - во всех паспортных отделах Службы миграции гражданства. "Заявления будут рассмотрены в максимально сжатые сроки", - говорится в заявлении.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Давид Хачатрян 3 октября отметил, что согласно принятому на заседании правительства от 25 октября решению, вынужденным переселенцам предоставлен временный статус защиты, который дает им определенные гарантии в плане пенсий и пособий. Уже с 25 октября вынужденные переселенцы могут обратиться за пенсией в территориальный центр Единой социальной службы. “Однако сейчас мы работаем над некоторыми правовыми регулированиями, решениями, в рамках которых мы стараемся установить упрощенный порядок для лиц со статусом временной защиты, то есть внедрить определенные законодательные изменения, которые позволят назначать им пенсию по упрощенным процедурам, в том числе для учета в ускоренном порядке уже имеющегося предыдущего стажа и получения пенсии в этом размере”, — привело его слова 3 октября издание Avarot.

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" также писал, что Следком Армении сообщил о гибели в пути 64 жителей Нагорного Карабаха, после того, как они покинули свои дома в результате военной эскалации 19-20 сентября. 42 человека считаются пропавшими без вести.

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Примечание:

"Карабахские беженцы пожаловались на отсутствие хлеба и воды", "Алиев заявил о достижении всех целей операции в Карабахе", "Российские миротворцы погибли в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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