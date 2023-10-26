Карабахские беженцы назвали причины отъезда из Армении

26 октября 2023, 06:32

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Отсутствие статуса, жилья и справедливо оплачиваемой работы вынуждает многих беженцев из Нагорного Карабаха планировать переезд в другие страны, хотя и там людям приходится полагаться на помощь родственников, заявили опрошенные "Кавказским узлом" карабахцы.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, требуют международный статус беженцев, но премьер-министр Никол Пашинян 25 октября пообещал им только статус "временной защиты". Более 10 тысяч карабахских беженцев уже покинули Армению, заявил бывший госминистр непризнанной республики Артак Бегларян. Неделей ранее Пашинян оценивал количество уехавших их Армении карабахцев в 3 тысячи человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян поддержал требование вынужденных переселенцев из непризнанной республики по вопросу статуса беженцев, однако власти Армении не собираются предоставлять им такой статус из политических соображений, считает политолог и социолог Давид Карабекян. В связи с этим люди уезжают в другие страны, "надеясь, что к ним там отнесутся по-человечески и помогут восстановить права, чего они не встретили в Армении".

По его словам, в Армении "активно распространяется мнение", что карабахцы, требующие статус беженцев, фактически соглашаются с признанием Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

"Те, кто распространяет такой тезис, видимо, предполагает, что страдать от голода, отсутствия крыши над головой и работы намного патриотичнее. Также слышим предложения "временно забыть" о проблеме Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) и его депортированных жителях, чтоб не разгневать Азербайджан и не мешать осуществлению мирной повестки. Но, как видим, даже уволив госслужащих, расформировав госорганы, учреждения и организации, лишив людей кровно заработанной зарплаты, пенсий и пособий вопреки всем законам, власти Армении не сделали Баку миролюбивее", - заявил Карабекян корреспонденту "Кавказского узла".

Опрошенные "Кавказским узлом" переселенцы из Нагорного Карабаха признают, что рассматривают переезд из Армении в другие страны. Причиной этого они называют высокую стоимость жилья и отсутствие справедливо оплачиваемой работы в Армении.

36-летний Армен Саркисян из Степанакерта уже ждет приглашение от родственников из Европы, планируя покинуть Армению. "Я хочу, чтобы моя семья жила в достатке и в безопасности, чтобы дети смогли получить качественное современное образование. Я не смог сохранить для своих детей родной дом и Родину, поэтому я должен сделать все, чтобы у них было беззаботное будущее. Старшей дочери девять лет, а она полноценно помнит две войны – в рисунках, в сочинениях, в беседах. Родителям больно, когда дети страдают", – сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

О переезде в Россию задумывается 43-летний Сероп Микаелян из Мартакертского района Нагорного Карабаха. По словам мужчины, это единственная страна, где у него есть родственники, однако он сомневается, "насколько стабильно будет в этой стране".

"Если родные найдут там для меня хорошую работу, которая позволит поддерживать мою семью в Армении, то возможно и поеду на заработки", - сказал Микаелян. Беженец отметил, что у него "многодетная семья с престарелыми родителями", поэтому забрать всех близких с собой он не сможет.

"Многие бы уехали, если бы были уверены, что там их ожидает стабильная жизнь. Неважно куда, в Европу или Америку. Россия интересна только тем, у кого там родственники, и они готовы их временно приютить и поддержать", - считает бывшая госслужащая из Степанакерта Анна Гаракян.

Домохозяйка Нелли Григорян, чьи сыновья учатся в Ереване, отметила, что ее семья рассматривает варианты переезда в Россию. Вместе с тем она хочет, чтобы сыновья закончили учебу: по ее мнению, в Армении дают качественное медицинское образование.

После осенней войны 2020 года многие жители Нагорного Карабаха получили российское гражданство, поделился наблюдениями Тигран Григорян. В Степанакерте 40-летний мужчина владел небольшим бизнесом в сфере общепита.

"Не удивительно, что многие уезжают, чтобы работать и найти жилье, которое они будут в состоянии оплатить. В Армении я не нашел жилье себе по карману и работу с оплатой, на которую я смог бы платить за аренду квартиры и обеспечить свою семью. Та финансовая поддержка беженцам, про которую объявили власти Армении, у нас ушла на месячную аренду жилья, покупку необходимой одежды детям и еды. Для следующего месяца у нас нет сбережений", - рассказал он, добавив, что ищет вместе с женой "работу с зарплатой выше минимальной".

Об обстановке в Нагорном Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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