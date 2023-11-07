Карабахские военные пенсионеры потребовали выплат

07 ноября 2023, 03:56

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Пенсионеры Армии обороны Нагорного Карабаха провели акцию протеста, потребовав от правительства Армении выплатить пенсии, которые они не получают с сентября.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, требуют международный статус беженцев, но премьер-министр Никол Пашинян 25 октября пообещал им только статус "временной защиты". 26 октября бывший госминистр непризнанной республики Артак Бегларян заявил, что более 10 тысяч карабахских беженцев уже покинули Армению. Опрошенные "Кавказским узлом" карабахцы рассказали, что планировать переезд в другие страны их вынуждает отсутствие статуса, жилья и справедливо оплачиваемой работы, хотя и за рубежом им придется полагаться на помощь родных. МВД Армении анонсировало начало приема заявлений на гражданство от беженцев.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

6 ноября перед зданием Министерства социальных вопросов и труда Армении собралось более до 200 беженцев из Нагорного Карабаха с требованием восстановить их социальные выплаты. По словам организаторов, акцию инициировали офицеры запаса Армии обороны Нагорного Карабаха, однако к протесту присоединились также гражданские пенсионеры, ветераны войн, инвалиды, родители несовершеннолетних детей, будущие пенсионеры. Через полтора часа после начала протестной акции делегацию из шести участников акции принял замминистра соцтруда Армении. Через час они вернулись и сообщили протестующим, что «правительство сделает заявление по поводу социальных выплат вынужденным переселенцам», передает корреспондент "Кавказского узла".

«Нам сказали, что гражданские пенсионеры начнут получать свои пенсии с начала декабря – за последние пять дней октября, за ноябрь и декабрь. А военные начнут получать пенсии так же, как и раньше, но когда начнутся эти выплаты, нам не смогли сказать», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" про итоги встречи военный пенсионер Армен Петросян.

По его словам, «было обещано, что на днях по вопросу социальных выплат министерство сделает заявление и даст более точные разъяснения». «Нас заверили, что независимо от того, примем ли мы гражданство Армении или статус беженца, нам будут выплачивать законные социальные выплаты. Мы решили подождать в надежде, что заявление правительства по поводу социальных выплат будет соответствовать нашим ожиданиям. От этого будут зависеть наши дальнейшие действия», - добавил Петросян.

Беженец из Мартакертского района Нагорного Карабаха, пенсионер по возрасту Армен Саакян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, «хотя цель организаторов акции - потребовать выплат пенсий военным пенсионерам, гражданские пенсионеры тоже с сентября без пенсий, поэтому присоединились к акции». «Кроме нас, гражданских пенсионеров еще пришли инвалиды и родители многодетных семей. Все мы, получающие пенсии и пособия - самая уязвимая категория общества, - с сентября лишены социальных выплат, полагающиеся нам по закону. Ведь мы стали беженцами, мы платим за жилье, коммунальные услуги, нуждаемся в лекарствах. Если в Арцахе (Нагорном Карабахе) у нас была возможность возделывать огород или хотя бы какой-то участок под овощи, то теперь этой возможности нет, все приходится покупать. Без пенсии мы остаемся без лекарств и даже нормальной еды», - сказал Саакян.

«Нам, военным пенсионерам третий месяц не выдают пенсию. Правительство Армении заявило, что выдало нам финансовую поддержку, но я предлагаю министру, который не имеет представления о нашей жизни, объяснить, как нам жить, выплачивая высокую арендную плату за жилье? Финансовая помощь целиком направляется на аренду жилья. Остальное - чтобы прокормить семью», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур Степанян, депортированный в 2020 году после 44-дневной войны.

Он заметил, что «депортированные в 2020 году, которые последние три года проживали в Армении, не получали финансовой помощи по последним госпрограммам для депортированных в 2023 году». «Мы не получили помощь, а вдобавок нам приостановили пенсии с сентября. А ведь во время службы офицеры получали законную зарплату, платили налоги. Нас лишают законной пенсии. То есть произошло преступление с одобрения властей», - отметил мужчина.

«Недавнее решение правительства РА о предоставлении арцахцам (карабахцам) либо статуса беженца, либо гражданства РА вызвало большую неопределенность. Потом пошли разговоры, что необходимо принять гражданство, чтобы продолжать получать пенсии и пособия. Все это не вызывает недоумение, потому что мы требуем свое законное и непонятно, зачем усложнять. Ведь есть списки в электронном виде, по ним можно продолжать выдавать все социальные выплаты. Выдавать лично в руки, чтобы избежать обмана», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Гаяне Агаджанян.