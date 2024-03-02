Кабмин Армении изменил программу финансовой помощи карабахским беженцам

02 марта 2024, 13:17

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Правительство Армении изменило программу финансовой поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, оставив ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные расходы только несовершеннолетним. При этом пенсионерам и инвалидам назначена новая надбавка, а список получателей единовременной помощи расширен.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги.

Правительство Армении внесло изменения в программу финансовой поддержки карабахских беженцев, исключив из нее трудоспособную часть переселенцев. Шестимесячная программа поддержки, предусматривающая выплаты трудоспособной части беженцев 40 тысяч драмов на аренду жилья и 10 тысяч на коммунальные расходы, завершается в марте 2024 года. Поддержку продолжат получать только несовершеннолетние, заявил 1 марта замминистра труда и социальных вопросов Давид Хачатрян на встрече с представителями карабахских НПО.

По его словам, ранее этой программой полноценно не могли воспользоваться беженцы, владеющие недвижимостью в Армении. Они получали только 10 тысяч драмов на коммунальные расходы. Согласно изменениям, 40 тысяч драмов смогут получить и владеющие только одной недвижимостью на праве долевой или общей совместной собственности, у которых соответствующая площадь доли составляет не больше 20 кв.м.

Те, кто в силу обстоятельств не смогли подать заявку вовремя, смогут получить поддержку и за предыдущие месяцы, если они отсутствовали в Республике Армения менее 10 дней в предыдущие месяцы. Срок подачи заявки продлен до 31 марта.

Пенсионерам по возрасту (старше 63 лет) и инвалидам первой и второй группы с апреля будет назначена надбавка в размере 20 тысяч драмов.

Согласно принятым правительством Армении изменениям, расширен круг получателей единовременной помощи в размере 100 тысяч драмов. Эту поддержку получат лица, которые в сопровождении Красного креста во время блокады Нагорного Карабаха приехали в Армению, в медцентры в качестве опекунов своих близких. Они будут идентифицированы по спискам Министерства здравоохранения Армении, сообщил замминистра, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Заявки на получение единовременной помощи должны были быть поданы до 31 января 2024 года, сообщила пресс-секретарь Министерства труда и социальных вопросов Заруи Манучарян в ходе пресс-конференции в "Гуманитарном центре". По ее словам, срок выдачи помощи этой категории лицам продлен до 20 марта.

Изменения касаются и программы социальной поддержки "50 + 50 тысяч". Бенефициарами этой программы смогут стать теперь и те, кто в ноябре отсутствовал в Армении меньше 30 дней. Также этой программой смогут воспользоваться и несовершеннолетние, чьи родители имеют на своих банковских счетах более 2 млн драмов. Ранее они не могли воспользоваться этой программой, сообщила Манучарян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, правительство Армении также взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" беженцы. Переселенцы также пожаловались, что регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий.

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