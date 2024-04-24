Карабахские беженцы рассказали о желании покинуть Армению

24 апреля 2024, 13:15

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Около трети всех беженцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) планируют покинуть Армению, заявил омбудсмен Гегам Степанян.Низкие зарплаты, безработица, высокие цены на жилье вынуждают беженцев искать возможность перебраться в другие страны, рассказали сами вынужденные переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся. 25 марта глава МВД Армении сообщил, что более 79 тысяч карабахских беженцев прошло регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги. 28 марта стало известно, что программа поддержки продлена до конца года.

Больше 30 процентов карабахских беженцев, задумываются об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем, заявил офис омбудсмена Нагорного Карабаха. Он пояснил, что соцопрос проводился офисом, было опрошено более 1000 беженцев.

«Согласно опросам, проведенным среди граждан Арцаха, около 65% респондентов заявили, что не имеют желания эмигрировать из Республики Армения, а из 35% задумавших эмигрировать из Армении 32 % предполагают Россию как и потенциальную принимающую страну. Основная причина – социально-бытовые условия, которые не обеспечивают нормальной жизни этих людей в Армении, поэтому они предпочитают переезжать в южные регионы России», - рассказал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

«Главным фактором для эмиграции, беженцы отмечают социально-бытовые проблемы», - сказал он, но добавив, что «в целом больше половины опрошенных беженцев недовольны своими условиями жизни в Армении, в особенности проблемами с занятостью и жильем».

«С октября 2023 года по конец марта 2024 года, по данным офиса, Армению покинули 11 тысячах граждан Арцаха. А на работу в Армении, по официальным источникам, устроились 10 800 вынужденных переселенцев из Арцаха», - сказал омбудсмен Нагорного Карабаха.

Степанян подчеркнул, что «из порядка 140 тысяч граждан, депортированные в результате карабахских войн 2020 года и 2023 года, более 50% испытывают острые социально-бытовые трудности».

«Мы, вынужденные переселенцы в Армении, неоднократно высказывали наши коллективные права и интересы, в том числе на митинге в Ереване 20 марта», - сказал корреспонденту председатель «Союза защиты интересов и прав народа Арцаха (Союз Арцаха)» Артак Бегларян. По его мнению, задача властей Армении - обеспечить беженцам условия для достойного проживания, "чтобы сдержать массовую миграцию из страны и поддерживать нашу идентичность и борьбу за будущее возвращение в Арцах".

20 марта участники митинга в Ереване призвали власти Армении сохранить финансовую поддержку карабахских беженцев. Карабахские активисты рассказали, что власти Армении оказывают давление на некоторых из них. Они отметили, что спустя две недели на их просьбу сохранить поддержку карабахских беженцев ответа от армянских чиновников так и не последовало. Беженцы, которым было предоставлено временное бесплатное жилье, рассказали, что не могут воспользоваться программой финансовой поддержки, выделяемый правительством Армении.

Опрошенные "Кавказским узлом" беженцы рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются в Армении.

У Аиды Багдасарян из Степанакерта двое детей-студентов. Муж и она сама недавно нашли работу. По ее словам, семья хотела бы уехать из Армении, но учеба детей их задерживает.

«Из-за учебы и работы мы арендовали жилье. Полученная финансовая поддержка от правительства покрывает только 50% арендной платы. Только недавно нашли с мужем работу, надеемся станет полегче. Летом дети попробуют подрабатывать, что хоть что-то накопить для учебы на следующий учебный год. Но если так будет продолжаться, для беженцев не будут созданы более приемлемые условия, чтоб мы не бедствовали, то нам придется эмигрировать. В Россию не хотим. Будем думать о более стабильной и безопасной стране», - сказала женщина.

В конце марта правительство Армении постановило продлить еще на девять месяцев программу поддержки насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в размере 40+10 тысяч драмов на покрытие расходов на проживание и коммунальные услуги. Также правительство сняло ограничения - поддержка будет оказана всем членам семьи, в том числе несовершеннолетним и новорожденным. 16 апреля начался прием онлайн-заявок от новых бенефициаров программы "40+10".

Андрей Мирзоян считает, что надо оставаться в Армении, так как он уже побывал в России, там жить труднее, если нет поддержки богатого родственника.

«У меня высшее юридическое образование, армянское. Чтоб устроиться в России на работу, мне надо пройти переподготовку несколько месяцев. Но тогда как прокормить семью? Поддержки не было, а наниматься разнорабочим – физически я не потяну. Еще проблема с жильем, а детей в школе притесняли одноклассники, насмехались, что плохо знают русский. Поэтому пришлось вернуться. Пока выживаем на помощь от правительства, я начал работать в небольшой адвокатской конторе. Жена подрабатывает в сфере общепита. Дети спокойно ходят в школу. Для нашей семьи попытка обосноваться в России была неудачной», - сказал 42-летний мужчина.

Ашот Саргсян из Степанакерта рассказал, что «еще осенью поехали в Россию, купили дом в селе на юге страны».

«У нас были небольшие сбережения, и мы решили не отдавать их на аренду жилья в Ереване, а купить дом в России. У меня инвалидность, поэтому мобилизовать меня в армию не могут. Это я к тому, что в Ереване меня российские граждане предупреждали об этом. А дети маленькие, сразу адаптировались в новой среде. И не важно, что сельская местность. Если будет возвращение в Арцах (Нагорный Карабах), то может тогда и вернемся», - сказал мужчина.

«Уехать из Армении в другую страну все хотят. Потому, что здесь нас ждет нищенство. Особенно тех, у кого нет своего жилья, нет работы с хорошей зарплатой, чтоб жить безбедно. Я не знаю, что ждет мою семью, где престарелые родители, сын-студент, второй сын помолвлен, но из-за проблем с жильем не может жениться. Все наши сбережения вначале ушли на арендную плату и покупку самого необходимого – бытовая техника, одежда. В Армении все дорого, зарплаты низкие. Сейчас мы приучаемся экономить на всем, что возможно – дешевая одежда, еда, лекарства, минимум на транспорт. И все это, чтоб набрать на оплату учебы студента, операцию родителям, аренду и коммунальные за квартиру», - рассказала Анна Арустамян из Степанакерта.

По ее словам, «если вернут Арцаха, он будет армянским и христианским, то ее семья вернется на Родину».

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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