26 июля 2024, 02:06
Суд смягчил меру пресечения бывшему мэру Аскерана
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Суд отменил домашний арест мэра Аскерана Айка Шамиряна, подозреваемого в мошенничестве и крупном хищении, и назначил бывшему карабахскому чиновнику новую меру пресечения в виде административного контроля.
Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении 23 мая задержали бывшего мэра Аскерана Айка Шамиряна после обыска в его квартире. Задержание Шамиряна связано с его причастностью к протестному движению против делимитации границы, предположил его адвокат. Представители следствия в Ереване потребовали арестовать Шамиряна, однако суд назначил ему домашний арест.
Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".
Суд частично удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения мэру города Аскеран Нагорного Карабаха Айку Шамиряну, но смягчил ее, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Шамиряна Ваге Еприкян.
С домашнего ареста Шамирян переведен по административный контроль. Такую меру пресечения в Армении внедрили в 2022 году. Она подразумевает, например, ограничение встреч с конкретными людьми, невозможность отсутствовать дома на определенное время или в определенные часы, запрет на посещение некоторых мест и мероприятий, обязательную регистрацию с определенной частотой в правоохранительных органах.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"