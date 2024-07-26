26 июля 2024, 02:06

Суд смягчил меру пресечения бывшему мэру Аскерана

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Суд отменил домашний арест мэра Аскерана Айка Шамиряна, подозреваемого в мошенничестве и крупном хищении, и назначил бывшему карабахскому чиновнику новую меру пресечения в виде административного контроля. 

Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении 23 мая задержали бывшего мэра Аскерана Айка Шамиряна после обыска в его квартире. Задержание Шамиряна связано с его причастностью к протестному движению против делимитации границы, предположил его адвокат. Представители следствия в Ереване потребовали арестовать Шамиряна, однако суд назначил ему домашний арест.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Суд частично удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения мэру города Аскеран Нагорного Карабаха Айку Шамиряну, но смягчил ее, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Шамиряна Ваге Еприкян.

С домашнего ареста Шамирян переведен по административный контроль. Такую меру пресечения в Армении внедрили в 2022 году. Она подразумевает, например, ограничение встреч с конкретными людьми, невозможность отсутствовать дома на определенное время или в определенные часы, запрет на посещение некоторых мест и мероприятий, обязательную регистрацию с определенной частотой в правоохранительных органах.

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Примечание:

"Силовики пресекли поджог постройки на отошедшей Азербайджану части Киранца", "Пограничники взяли под контроль участки новой границы Армении и Азербайджана", "Полицейские не пропустили Баграта Галстяна в село Киранц".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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