Мэр Аскерана отправлен под домашний арест

24 мая 2024, 20:51

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Бывший мэр Аскерана Айк Шамирян подозревается в мошенничестве и хищении в особо крупном размере. Защита бывшего мэра назвала уголовное преследование политическим.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении задержали бывшего мэра Аскерана Айка Шамиряна после обыска в его квартире, сообщил 23 мая адвокат Рубен Меликян. Задержание Шамиряна связано с его причастностью к протестному движению против делимитации границы, предположил он. Представители следствия в Ереване потребовали арестовать Шамиряна по подозрению в экономическом преступлении.

Архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян 1 возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины". Это произошло после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Сегодня армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Суд отправил мэра Аскерана Айка Шамиряна под домашний арест, сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook* его адвокат Рубен Меликян.

Он назвал уголовное преследование политическим. По его словам, Шамирян активно участвовал в акциях оппозиционного движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстяном. "Власти поставили цель, не допустить Шамиряна к участию в митинге 26 мая, и добились своего", - сказал адвокат в видеообращении.

Мэр Аскерана Айк Шамирян подозревается в мошенничестве и хищении в особо крупном размере, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По версии следствия, Шамирян, подделав документы, присвоил автомобиль НИВА, стоимостью 5,05 миллионов драмов (около 13 тысяч долларов). "В ходе обыска были найдены также документы на отчуждение автомобиля марки УАЗ. Шамиряну предъявлено обвинение по части 3 статьи 255 УК Армении "Мошенничество" и части 1 статьи 457 "Подделка документов"", - пояснил представитель следствия.

Напомним, 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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