Следователи потребовали ареста мэра Аскерана

24 мая 2024, 12:08

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Представители следствия в Ереване потребовали арестовать бывшего мэра Аскерана Айка Шамиряна, подозреваемого в экономическом преступлении. Преследование Шамиряна связано с его участием в протестах против делимитации границы, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении задержали бывшего мэра Аскерана Айка Шамиряна после обыска в его квартире, сообщил 23 мая адвокат Рубен Меликян. Задержание Шамиряна связано с его причастностью к протестному движению против делимитации границы, предположил он.

Архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян 1 возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины". Это произошло после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Сегодня армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Следствие подало в ереванский суд административного района Щенгавит ходатайство об аресте Айка Шамиряна, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Ваге Еприкян. "Надеюсь, суд вынесен справедливое решение и не превратит политически преследуемого Айка Шамиряна в политзаключенного", - написал Еприкян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат и правозащитник Рубен Меликян в прямом эфире на своей странице в Facebook* пояснил, что в доме Шамиряна был проведен обыск на основании возбужденного 22 мая 2024 года производства, которое касается права на управление имуществом.

"Дело было возбуждено после того, как мэр Аскерана вместе с многими другими принял участие во встрече с архиепископом Багратом Галстяном, организованной движением "Тавуш во имя родины". Имя Шамиряна мне знакомо из списка тех людей, которых полицейские не раз подвергали приводу в ходе протестных акций. После этого полицейские получили разрешение на обыск в его доме", - заявил Меликян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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