Задержание карабахского чиновника в Армении вызвало вопросы к силовикам

24 мая 2024, 08:31

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Бывший мэр Аскерана Айк Шамирян задержан в Армении после обыска, это связано с его причастностью к протестному движению, заявил адвокат. Бывший омбудсмен Армении назвал неправовым преследование карабахского чиновника.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинули Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Силовики в Армении задержали бывшего мэра Аскерана Айка Шамиряна после обыска в его квартире, сообщил 23 мая адвокат Рубен Меликян.

"Он задержан по, мягко говоря, какому-то непонятному делу. Думаю, что причины явно политические. Как известно, в отношении всех, кто общается с Багратом Србазаном, начинаются репрессии", - цитирует Меликяна Aysor.am.

Неправовым назвал задержание Шамиряна бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. "Какое отношение власти Армении имеют к вопросам управления имуществом, возложенным на арцахских (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") чиновников государством Арцах?" – приводит его слова News.am.

Напомним, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан) возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины". Это произошло после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР.

23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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