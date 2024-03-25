Менее полутора тысяч карабахских беженцев подали документы на гражданство Армении

25 марта 2024, 21:23

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Более 79 тысяч карабахских беженцев прошли регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек, сообщил глава МВД.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. За два месяца лишь 735 человек из более 100 тысяч карабахских беженцев подали заявки на получение армянского гражданства. Свидетельство о временной защите, которое приравнено к статусу беженца, получило более 53 тысяч переселенцев. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги.

Лишь 1437 беженцев из Нагорного Карабаха обратились за гражданством Армении, заявил сегодня министр внутренних дел Армении Ваге Казарян в ходе сегодняшнего заседания постоянной комиссии по вопросам национальной обороны и безопасности Национального собрания Армении, следует из трансляции заседания на сайте Factor.am.

Он добавил, что 79 тысяч 682 человека в соответствии с действующим законодательством прошли регистрацию, из них удостоверение о временной защите (статус беженца) получили 76 тысяч 339 человек. Процесс регистрации и выдачи удостоверений, по его словам, продолжается.