Власти Армении разъяснили порядок заграничных поездок для карабахских беженцев

05 февраля 2024, 01:47

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Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха во время заграничных поездок должны иметь при себе свидетельство о временной защите, которое гарантирует, что их не будут выдавать в другие страны, сообщили власти Армении. Карабахцы взяты под защиту Армении на год, за этот срок они должны решить, получать гражданство или нет, другой альтернативы пока нет, отметила юрист Ирина Айрапетян.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. За два месяца лишь 735 человек из более 100 тысяч карабахских беженцев подали заявки на получение армянского гражданства. Свидетельство о временной защите, которое приравнено к статусу беженца, получило более 53 тысяч переселенцев. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги.

Решением правительства Армении вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, получившие с 28 января статус временной защиты, во время заграничных поездок вместе с паспортом должны иметь при себе свидетельство о временной защите. "Свидетельство о временной защите означает, что данное лицо пользуется международной защитой. То есть ни при каких обстоятельствах оно не может быть выдано, экстрадировано или каким-либо образом принудительно передано на территорию конкретной страны, в данном случае - Азербайджана. Целью этого является применение дополнительной меры защиты к вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха во время заграничных поездок. Свидетельство о временной защите выдается паспортными службами вместе с регистрацией лица", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" 4 февраля в Службе миграции и гражданства МВД Армении.

По словам представителя ведомства, "временную защиту могут получить те вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, которые находятся за пределами Армении; эти лица, находящиеся за рубежом, могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Армении подать заявление на получение свидетельства о временной защите".

По состоянию на 1 февраля, по данным службы, порядка 43 тысяч вынужденных переселенцев подали заявление на получение свидетельств о временной защите, почти 1000 вынужденных переселенцев подали заявление на получение гражданства Республики Армения.

Армения взяла под защиту жителей Нагорного Карабаха на год и защищает их права в своей и в любой стране согласно всем международным нормам. По истечении года уже надо будет принять решение – принимаешь гражданство Армении или нет. Какая будет альтернатива этому – пока непонятно. В любом случае жители Нагорного Карабаха могут выезжать без преград из Армении, регистрироваться и свободно передвигаться по миру, если есть разрешение этих стран для въезда. Но если что-то в этой стране пойдет не так, житель Нагорного Карабаха будет депортирован в Армению. Также они могут попросить защиту в этой стране, как люди из зоны конфликта, если во время собеседования смогут это доказать. При этом армянский документ о временной защите никакой роли не будет играть, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ирина Айрапетян.

Ануш Петросян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", какие действия предприняла ее мама, чтобы получать пенсию. "Моя мама получает трудовую пенсию по возрасту. После того как мы получили временную защиту, зарегистрировавшись по месту жительства, она еще раз подала заявку на пенсию, заполнив бланк онлайн, в министерство соцвопросов Армении. После чего она стала получать пенсию. А вот военные пенсионеры во второй раз не подают заявку, так как их данные появляются автоматически", - сказала журналистка.

Ани Мангасарян сообщила, что ее свекровь и свекор подали заявку на регистрацию и получение временной защиты. "Документы обещали оформить к 10 марту. А до этого времени они не получают пенсию с сентября. Так как мы все живем вместе, естественно, все заботы на муже. Он как сын заботиться о родителях, и как муж и отец заботиться обо мне и наших двух детях. Но нам сказали, что после того как старики пройдут регистрацию, им переведут всю пенсию, начиная с 1 октября. Они очень ждут этого, потому что им надо многое купить – одежду, лекарства, средства гигиены, которые до сих пор нам не по карману, и приходиться обходиться без них", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Приходится часами стоять в очереди, чтоб подать заявку на регистрацию или взять уже зарегистрированные документы, рассказала Лусине Саркисян.

"Каждый член семьи должен сам подать заявку. Скажем, муж не может подать документы жены, своих родителей. Наши дети 16 и 17 лет, поэтому они тоже должны явиться в отдел регистрации и подать сами документы. Очереди не прекращаются. Все мои родные и знакомые говорят, что в их районе такая же ситуация с очередями на регистрацию, как у нас в Ереване. И главное, никто не хочет заняться этой проблемой. Наверное, кому-то выгодно, чтоб люди тратили время на очереди, а не в поисках работы", - сказала женщина.

По ее словам, в семье работает только муж, снимают жилье в Ереване. "Вся социально-материальная помощь от правительства Армении уходит на квартплату. Из зарплаты мужа почти 50% уходит на коммунальные выплаты. Поэтому приходиться экономить сильно, чтобы на остальное хватило", - отметила Саркисян.

"Мой отец военный пенсионер. Он начал получать пенсию сразу же после регистрации, получив статус беженца. Нам не пришлось повторно давать заявку или заполнять какие-то новые заявки. Пенсия была начислена на банковскую карту. Также мы не предоставляли бумагу об инвалидности, так как все данные уже были у министерства соцвопросов", - рассказал Олег Айрапетян.

Он отметил, что ему недавно исполнилось 18 лет, поэтому он устроился разнорабочим на стройку. "Мне пришлось забросить учебу, чтобы помочь родителям. Кроме меня, еще две сестренки-школьницы. Если бы не дорогое съемное жилье, возможно, родители бы справились. Моя зарплата помогает нам, чтобы хотя бы нормальное питание было", - рассказал молодой человек.

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