Карабахские беженцы предпочли выплаты и пособия гражданству Армении

18 января 2024, 05:13

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Статус беженца, который получили в Армении вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, дает им право на пособия и другую социальную помощь. Люди опасаются, что после оформления гражданства Армении власти могут отказать людям в такой поддержке, пояснил правозащитник Артак Бегларян. Власти заверяют, что право на все выплаты для беженцев сохранится за карабахскими армянами при оформлении гражданства.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. За два месяца лишь 735 человек из более 100 тысяч карабахских беженцев подали заявки на получение армянского гражданства. Свидетельство о временной защите, которое приравнено к статусу беженца, получили более 53 тысяч переселенцев.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги.

МВД Армении продолжает рассматривать заявления вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, которые попросили статус беженца, больше половины обратившихся уже получили статус временной защиты. Еще около 40 тысяч заявлений находятся на стадии рассмотрения, сообщили в ведомстве корреспонденту “Кавказского узла”.

С 28 января вынужденные переселенцы при выезде на загранпоездки должны предъявить документ о временной защите вместе с паспортом, отметили в МВД (жители Нагорного Карабаха владеют паспортами Армении со специальным кодом 070, который, по заявлению Еревана, выдавался им только в качестве проездного документа, но не как подтверждение принадлежности к гражданству - прим. “Кавказского узла”).

«До 28 января достаточно паспорта, но если гражданин получил статус беженца, то должен предъявить два вида удостоверяющих личность документов - синий паспорт Армении и свидетельство, удостоверяющее статус временной защиты», - пояснил сотрудник ведомства.

Он уточнил, что статус беженца (временная защита) предоставляется сроком на один год тем, кто состоит на учете в реестре населения Нагорного Карабаха. Его могут получить люди без регистрации, если последним адресом регистрации у них был Нагорный Карабах, а также те люди, которые в результате вынужденного переселения были зарегистрированы в базе данных Службы миграции и гражданства МВД Армении.

«Не выдается статус о временной защите лицам, имеющие гражданство другой страны», - отметили в Службе миграции и гражданства МВД Армении.

Представитель службы обратил внимание, что статус временной защиты, выданный карабахским беженцам, действует не только в Армении, но и за ее пределами. «Согласно закону Республики Армения «О беженцах и убежище», вынужденные переселенцы фактически признаются беженцами и пользуются всеми международными конвенционными механизмами и находятся под международной защитой», - пояснил он.

Беженцы приобретают практически все те права, которыми обладают граждане страны, за исключением политических - права избирать и быть избранными, а также занимать госдолжности. Беженцы смогут принимать участие в выборах органов местного самоуправления при наличии годичной прописки в общине, где проходят выборы.

«Беженцы также не служат в армии, но статус дает им законную возможность пользоваться социальной поддержкой, предназначенной беженцам, в том числе правом на получение пенсии и пособиями. В случае получения гражданства Армении, вынужденные переселенцы остаются бенефициарами всех гуманитарных программ, и могут пользоваться всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией страны», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в МВД подчеркнули, что «имущественные права вынужденных переселенцев никоим образом не связаны с наличием гражданства или статусом беженца, потому у переселенцев возможность обращаться в международные суды и трибуналы и требовать компенсации за утраченный дом и имущество».

Имея гражданство Армении, беженец может трудоустроится в госучреждения при правительстве, отметили в министерстве труда и соцразвития Армении. «Беженцы могут трудоустроиться по имеющимся у них документам. Исключение составляют рабочие места, где необходимо гражданство Армении», - сказал “Кавказскому узлу” представитель министерства.

Нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями людей, что их лишат финансовой поддержки правительства Армении, пояснил “Кавказскому узлу” правозащитник, общественный деятель Артак Бегларян.

Он также указал, что граждане Нагорного Карабаха, принимая статус беженца или гражданство Армении, не лишаются помощи или прав на собственность в Нагорном Карабахе: даже при оформлении гражданства у них останется документ, подтверждающий статус беженца. «Граждане Нагорного Карабаха могут уезжать из Армении и приезжать, в этом их права не ограничены», - добавил Бегларян.

Решение правительства Армении в отношении карабахских переселенцев неконституционно, поскольку фактически карабахцы уже имеют армянские паспорта, однако теперь, живя на территории Армении, они лишены политических прав, считает общественный деятель, эксперт по информационной безопасности Карен Вртанесян.

«Это также нарушает международные обязательства Армении, поскольку Армения присоединилась к международным конвенциям, согласно которым страны-участницы должны сделать все, чтобы предотвратить рост числа лиц без гражданства в мире», - сказал Вртанесян корреспонденту “Кавказского узла”.

Правительство Армении дало возможность карабахским переселенцам получать пенсии и пособия, однако для их получения они должны быть зарегистрированы по какому-либо адресу в Армении. Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха пожаловались, что процесс усложняется большими очередями в пунктах регистрации.

Переселенец из Нагорного Карабаха, бывший житель Степанакерта Аршак Погосян со своей семьей и другими родственниками обосновались в одном из населенных пунктов Сюникской области Армении. Мужчина подрабатывает частными пассажирперевозками, его жена печет сладости на заказ. Вместе с тремя детьми они живут в съемной двухкомнатной квартире.

«Сдали с женой документы для получения статуса беженца еще в декабре. 25 января должны забрать паспорта со штампом временного проживания и документ о статусе беженца. Так как сыну уже 17 лет, он должен решить сам, что хочет. Парень хочет пойти в армию через год, поэтому он думает взять гражданство Армении, но я предложил ему подумать еще немного, а потом решить. Остальные дети так же как и мы, беженцы», - рассказал Погосян корреспонденту “Кавказского узла”.

Мужчина добавил, что его семья получила все социальные выплаты, предназначенные беженцам, но только за ноябрь. «За декабрь еще не получали. Сказали, после 20 января будут перечислены. Без этой помощи нам пришлось бы голодать, а может и остаться без проживания, так как в Армении очень низкие зарплаты, а квартплата и многое другое стоит дорого», - пояснил он.

Пенсионер Наири Айрапетян из Мартунинского района Нагорного Карабаха, ныне живущий в городе Масис, пояснил, что главной его мотивацией при выборе статуса беженца стала возможность скорее получить пенсионные выплаты.

«Я не думал, какой статус лучше, просто подумал, что надо скорее оформить документы, чтобы начать получать пенсию. А получить статус беженца оказалось для меня проще, если не учитывать, что надо простоять в очереди много часов. Н зато в конце декабря пенсии были перечислены, мы с женой вздохнули облегченно, да и жена устроилась на работу по своей профессии в школу. Еще в декабре получили помощь в размере 40+10 тысяч драмов на каждого члена семьи. Квартплату удалось выплатить и мне купить все необходимые лекарства», - рассказал пожилой мужчина корреспонденту “Кавказского узла”.

Бывшая жительница Степанакерта Эльмира Саргсян призналась, что вся ее семья решила оформить статус беженца ради скорейшего перечисления пенсий и пособий, но в будущем она не исключает, что обратится за гражданством Армении.

«Пока так решили проблему пенсий и пособий, в нашей семье два пенсионера и один инвалид. Дети пока студенты, но когда они захотят работать, тогда и решат, в каком статусе им быть. О возвращении (в Карабах) не думаем, - не верим, что мировое сообщество откажется от двойных стандартов и действительно надавит на Азербайджан и Россию. Лишь надеемся, что правительство Армении разработает программу, по которой нам удастся решить жилищный вопрос», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Женщина добавила, что весь декабрь члены ее семьи стояли в очереди, чтоб подать документы на статус беженца, а теперь опять долго простаивают в очередях, чтобы забрать документы с уже штампом о статусе. «Надеюсь, вскоре людей будет меньше, и нам удастся забрать свои паспорта», - сказала она.

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