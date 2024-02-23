Беженцы и жители Армении пожаловались на работу паспортных служб

23 февраля 2024, 23:34

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Очереди в паспортных столах Армении создали проблемы и для карабахских беженцев, которые не могут получить пенсии и пособия, и для местных жителей, которым также приходится проводить долгое время в очередях для оформления документов. Власти должны принять меры, чтобы людям не приходилось тратить несколько дней на очередь, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители Армении и беженцы из Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы. Переселенцы также пожаловались, что регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев деньги на аренду жилья и коммунальные услуги.

В Миграционной службе Армении отметили, что число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в государственном регистре населения, с временной защитой сроком на один год, достигло более 50 тысяч.

Решением правительства Армении, для получения пенсий, пособий, или финансовых сделок, граждане Нагорного Карабаха в обязательном порядке должны иметь регистрацию по месту жительства и статус беженца - временную защиту сроком на один год.

Работник паспортного стола в районе Малатия в Ереване отметила, что очереди не прекращаются, так как изначально не было рассчитано обслуживание стольких человек сразу. "К сожалению, мы можем принять только два-три десятка человек в день. Проверка документов, заявления – на все это уходит время. Поэтому многие паспортные отделения работают в определенные субботние дни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник паспортного отделения города Масис рассказал, что в день успевают обслужить 30 беженцев и 30 местных жителей. По его словам, люди вынуждены заранее приходить в отделение, чтоб занимать очередь. "Хотя мы пытаемся, чтоб все протекало организованно, но людей много, и очереди неизбежны", - сказал сотрудник отделения.

Нагорно-Карабахский общественный деятель Артак Бегларян отметил, что очереди на регистрацию вынужденных переселенцев и получения ими статуса временной защиты не уменьшается, потому, что больше половины граждан Арцаха еще остаются без регистрации.

"Необходимо, чтоб улучшилась онлайн-система подачи заявок на регистрацию. Если многие граждане Арцаха смогут воспользоваться онлайн системой, это немного облегчит очереди. Еще необходимо добиться, что заработали передвижные окна паспортных служб для пенсионеров и инвалидов. Все это выгодно и местным жителям, которые приходят в паспортные отделения", - сказал Бегларян.

Он отметил, что очереди - "большая проблема для инвалидов и пожилых людей". "По решению правительства все они должны обязательно явиться в отдел. Сами подать заявление, чтоб сотрудник видел их. Естественно, для них это большое испытание – несколько часов, а то и дней стоять в очередях. Вопрос требует решения", - подчеркнул Бегларян.

Житель Еревана Сократ Караханян рассказал, что больше трех часов простоял в очереди, чтоб подать заявку на продление действия паспорта. Ему надо ложиться в больницу, а срок его паспорта истекает на днях. "Даже не знаешь, возмущаться в таких случаях или нет. Наши соотечественники оказались в трудной ситуации, они не добровольно заполонили паспортные отделения, мучаются в очередях. Но мне не понятно, почему не занимаются этой проблемой? Ведь можно временно открыть новые отделения для обслуживания беженцев? Видимо правительству не хочет, чтоб граждане жили спокойно, их обязательно надо держать в напряжении, окутанные проблемами", - выразил свое мнение мужчина.

Тереза Акопян из Масиса рассказала, что десять дней ей пришлось прождать, чтоб решить вопрос своего паспорта. "Каждый день я приходила в отделение, занимала очередь, и теряла целый день в очереди. А у меня рад банковских операций, которые без паспорта невозможны", сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Грета Сафарян, беженка из Аскеранского района Нагорного Карабаха рассказала, что в паспортном отделе их района настолько перегружено, что там заявили, что будут брать документы на регистрацию после 11 марта.

"Я не спешила с регистрацией. Думала, пусть время пройдет, очередей станет меньше. Но очереди не прекращаются. Я и мои дети остаемся без временной защиты. Из-за этого мы не сможем на каникулы уехать к родным в другую страну", - сказала женщина.

80-летний Вазген Айрапетян из Гадрутского района Нагорного Карабаха рассказал, что «в первый день стоял в очереди несколько часов». "Вначале я думал, что выдержу. Люди предложили мне сдать документы без очереди, но мне было совестно, ведь они тоже много часов ждут. Но в итоге не выдержал, и ушел домой. А ведь еще и жена должна прийти подать документы. Я даже не представляю, как мы будем без пенсии. Пока родные помогают – кто продуктами, кто деньгами. Никогда не мог представить, что на старости лет окажемся в таком бедственной ситуации", - сказал Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший военнослужащий из Степанакерта Арман Лалаян сказал, что подал документы еще в январе, и никак не может забрать паспорт с уже регистрацией. "Прихожу, а очередь большая. Так как я единственный кормилец в моей большой семье, то мне надо работать, а не стоять несколько часов в очереди. Уже несколько дней прихожу в паспортное отделение, в надежде, что людей будет меньше. Но их еще больше, чем раньше. А ведь я должен подать онлайн-заявку, чтоб начать получать пенсию. Я не понимаю, почему не принимаются меры, чтоб очередей было меньше", - поделился мужчина.

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