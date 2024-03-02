Программа по обеспечению жильем вызвала недовольство карабахских беженцев

02 марта 2024, 04:07

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Условия новой программы по обеспечению жильем, предложенной властями Армении, вызвали недовольство карабахских беженцев. Представители общественных организаций назвали ряд пунктов программы неприемлемыми, а беженцы провели акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Правительство Армении выплатило пенсии беженцам, которые прошли регистрацию, без учета надбавок, которые существовали в Нагорном Карабахе. Выплата пенсий сразу за несколько месяцев позволила решить наиболее насущные проблемы, однако прекращение поддержки может усложнить положение, рассказали переселенцы.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев деньги на аренду жилья и коммунальные услуги.

Беженцы из Нагорного Карабаха провели 1 марта акцию протеста перед зданием Минсоцтруда против проект жилищной программы, представленного правительством Армении. Акция проходила на фоне встречи представителей ведомства с членами неправительственных организаций Нагорного Карабаха.

Встреча с представителями министерства была запланирована неделю назад, выписаны все недочеты проекта по обеспечению беженцев жильем, которые представили правительству, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айриян.

Айриян высказал удивление в связи с суммой, которую правительство планирует выделить на душу на приобретение жилья. По его словам, на три миллиона драмов (около семи с половиной тысяч долларов), которые будут выделены каждому члену семьи, большинство не сможет купить себе жилье. "Кроме того, согласно проекта, безвозмездно эта сумма будет выдана только несовершеннолетним. Совершеннолетние члены семьи должны будут вернуть их через несколько лет. А как они могут их вернуть при безработице или низкой зарплате?" - задается вопросом Айриян.

Более того, по его словам, бенефициарами программы смогут стать лишь те беженцы, которые возьмут гражданство Армении. "Такое условие неприемлемо", - считает Айриян.

Он предлагает свой вариант решения вопроса. По его мнению, правительство должно предоставить беженцам не средства на приобретение жилья, которое может впоследствии стать собственностью беженца, а строить на эти средства социальные дома. "Таким образом только мы сможем сохранить сообщество до тех пор, пока не вернемся в Арцах (Нагорный Карабах), в свои дома. Мы стремимся к этому и не намерены смириться с потерей родины", - отметил Левон Айриян.

"Особо тяжело будет на выделенные три миллиона драмов приобрести жилье маленьким семьям. Даже семья из четырех человек на предназначенные ей 12 миллионов драмов в общей сложности не сможет найти жилье" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мэр города Гадрут Ваан Савадян.

По его словам, на прошлой встрече с вице-премьером Армении Тиграном Хачатряном он озвучил свои предложения, среди которых строительство общин, и им обещали учесть все замечания. Эта встреча, по его словам, была до представления Хачатряном проекта, однако, как стало ясно, ни одно предложение не было учтено.

Абсурдным Савадян также считает условие принятия гражданства Армении для того, чтобы стать бенефициаром программы. "Это условие перед арцахцами ставится при любой процедуре. К примеру, люди хотят устроиться на работу, от них требуют военный билет, они обращаются в военкомат, а там требуют принятие гражданства. Тогда зачем арцахцам предоставили статус беженца?" - недоумевает Савадян.

По его мнению, подобные требования приведут к тому, что беженцы начнут покидать Армению, что, по идее, должно противоречить цели и задачам правительства.

Предложение правительства Армении по жилищной программе "вне всякой логики, поскольку воспользоваться им большинству семей будет не под силу", сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Нвард Саргсян.

В ее семье два человека - живет она вместе с матерью-пенсионеркой. "Ну, допустим, нам выделили по три миллиона драмов. Что мы можем купить на эти деньги? На них ни в Ереване не купишь ничего, ни в районах. В любом случае, надо будет львиную долю доложить, чтобы купить хотя бы однокомнатную квартиру хоть где-то, но точно не в столице. А я устроилась на работу в Ереване, если уеду в районы, потеряю работу, которая нас кормит", - пояснила она.

Представители карабахских НПО встретились с замминистра труда и социальных вопросов, однако, по их словам, программа по обеспечению жильем беженцев не была обсуждена. Состоялось обсуждение только вопросы финансовой поддержки.

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