Беженцы из Нагорного Карабаха лишились надбавок к пенсиям

14 февраля 2024, 22:35

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Правительство Армении выплатило пенсии беженцам без учета надбавок, которые существовали в Нагорном Карабахе. Выплата пенсий сразу за несколько месяцев позволила решить наиболее насущные проблемы, однако прекращение поддержки может усложнить положение, рассказали переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, 6 ноября потребовали на акции в Ереване восстановить их социальные выплаты. Правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Пособия ушли на оплату жилья и покупку вещей первой необходимости, из-за отсутствия зарплаты и пенсий денег практически не осталось, а необходимость регистрации для получения пенсий создает дополнительные трудности, рассказали "Кавказскому узлу" карабахские беженцы. Переселенцы также пожаловались, что регистрации приходится ждать месяц и больше, это становится препятствием для своевременного начисления пенсий.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев деньги на аренду жилья и коммунальные услуги.

Лишь после регистрации по месту жительства и получения статуса беженца вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха начисляется пенсия, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"Пенсионерам Нагорного Карабаха выплаты будут осуществляться по четкому графику, до шестого рабочего дня месяца. В этом месяце выплату получили 22 164 человек. Также 1131 человек получил пособие по беременности и родам, единовременное пособие по рождению ребенка и пособие по уходу за ребенком до двух лет", - отметили в пресс-службе министерства труда и социальных вопросов Армении.

В пресс-службе отметили, что программа "40 000 (99 долларов США)+10 000 (25 долларов США) драмов за аренду и коммунальные услуги" рассчитана на шесть месяцев, с октября 2023 года по март 2024 года.

Вынужденные переселенцы изначально были информированы о сроках программы социальной поддержки "40+10", указал бывший председатель Федерации профсоюза Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") Ара Каграманян.

По его словам, официально Федерация профсоюза Арцаха не существует, в связи с роспуском Нагорного Карабаха, но следит за процессами в отношении вынужденных переселенцев. "По нашим данным, все те граждане, которые прошли регистрацию, и подали онлайн-оповещение о регистрации в Минтруда Армении, в феврале получили пенсии. Очереди в паспортных отделах МВД сильно замедляют процесс регистрации", - сказал Каграманян.

Он отметил, что пенсии начисляются по законам Армении, потому, отменены все надбавки. "В Нагорном Карабахе существовала система надбавок, в рамках разных социальных программ. Например, учитывалось, принимал ли человек участие в военных действиях, также были надбавки семьям погибших, одиноким людям, заслуженным деятелям, за трудовые заслуги перед родиной. Всего этого в Армении нет. Поэтому, у некоторых пенсии уменьшились. Но соотечественники говорят, что рады тому, что начали получать пенсии. Потому что для большинства это единственный доход, а сидеть на шее детей или родных не каждый пожелает", - отметил Каграманян.

Пенсионерка Астхик Мнацаканян рассказала, что когда получила пенсию за последние пять месяцев, внесла в бюджет семьи. "Мы снимаем жилье в Ереване – трехкомнатная квартира за 320 тысяч драмов (около 792 долларов США) вместе с коммуналкой. Живем я с мужем, сын с женой и их трое детей. Сын нашел работу на стройке, его жена подрабатывала продавцом, хотя имеет педагогическое образование. Я и муж , присматриваем за внуками. За все месяцы, что у нас не было пенсии, сын полностью взял на себя наши заботы – лекарства, одежду, поездки в медучреждения. Поэтому наши с мужем пенсии стали хорошей поддержкой для семьи. Еще мы сможем купить те лекарства, которые нам прописал врач, а не заменители, которые почти не помогали", - сказала пенсионерка.

Она добавила, что аренда жилья оплачивалась из тех денег, которые правительство Армении выдавало по госпрограмме. "Программа 40+10 сильно помогла нам. Но если после марта этой программы не будет, то нам надо будет поискать более дешевое жилье, так как с зарплат и наших пенсий не набирается и 300 тысяч драмов (743 доллара США)", - сказала она.

Жирайр Григорян рассказала, что ее муж, пенсионер внутренних сил Нагорного Карабаха, после регистрации в Армении и получения временного статуса беженца, получил на банковскую карту все пенсию с октября по декабрь, а в новом году - за январь и февраль. "Все полученные деньги мы направим на ремонт съемного жилья, и приобретение домашней техники. Покидая Арцах, мы не смогли взять ничего – только документы и одежду. Все эти месяцы, снимали комнату у родственников за 100 долларов. Но после того, как муж начал получать пенсию, мы поискали дешевое жилье, чтоб больше не притеснять родственников. Жилье требует хорошего ремонта, и нет элементарных удобств, но мы надеемся своими силами сделать для начала минимальные условия. Зато будет отдельное жилье. Еще мы надеемся, что найдем подработку к весне", - рассказала женщина.

Она добавила, что все эти месяцы жили за счет финансовой помощи от государства, получали 40 тысяч за жилье, и 10 тысяч за коммунальные, а еще помогали родственники. "Мы все знаем, что эта программа будет действовать шесть месяцев, то есть до марта. Если таких программ не будет, то половина населения Арцаха станут нищими и бездомными", - считает женщина.

Сильвард Маркарян получила пенсию за все месяцы, но без надбавки. "Я получаю военную пенсию. Нам, пенсионерам Армии обороны, по государственной программе полагалась надбавка почти 50 долларов. Но в Армении эту статью убрали. Но то, что начали выдавать пенсии – это уже хорошо. Как и многие семьи из Арцаха, мы учимся заново жить в новых условиях", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Виталий Григорян и его жена получили окончательную регистрацию по месту жительства в конце января, однако их пенсии в феврале не были начислены. "Выяснилось, что мне надо обновить банковскую карту. А жена опоздала с онлайн-заявлением о регистрации в Министерство социальных вопросов. Но нам не сказали, пенсия будет начислена в феврале, или нам надо будет подождать до марта. А эти деньги нам очень нужны, чтоб купить лекарства, так как у нас множество болезней, а без нужных лекарств преодолеть их невозможно", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

"Живем с семьей сына, арендуют жилье в Ереване, в семье работает только сын", - добавил Григорян.

Пенсия прежде всего необходима для покупки лекарств, отметила Анжела Карапетян. "Хотя у нас, пенсионеров из Арцаха, медицинское обслуживание бесплатное, есть лекарства и услуги, которые не предусмотрены госзаказом. Например, открыть карту истории болезни, или лекарства, которые не оплачиваются государством. Я недавно сделала операцию по госзаказу, но в поликлинике пришлось оплатить ряд услуг. Отдельная палата с условиями тоже не входит в госзаказ, а с моими проблемами находиться в общей палате невозможно. Родственники взяли на себя эти расходы. Но мне неудобно каждый раз принимать у них помощь", - сказала пенсионерка.

Она добавила, что после выписки из больницы будет жить с семьей сына, поэтому не переживает насчет крыши над головой и еды. Ее волнует только возможность самой покупать себе лекарства.

"Я снимала комнату у дальних родственников в одном из поселков недалеко от Еревана. У меня было немного накоплений, которые удалось собрать во время блокады Арцаха. Еще по получала поддержку по программе "40+10". Но в больнице почти все потратила. Поэтому, без пенсии, я не могу опять жить отдельно. Не хочется доставлять проблем сыну и его семье, но придется. Может, если буду часть пенсии вносить в семейный бюджет, не буду им в тягость", - поделилась пенсионерка.

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