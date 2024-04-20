Получившим бесплатное временное жилье карабахским беженцам отказано в финансовой поддержке

20 апреля 2024, 02:48

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Беженцы из Нагорного Карабаха, которым было предоставлено временное бесплатное жилье, не смогут воспользоваться программой финансовой поддержки, выделяемый правительством Армении. Чтобы стать бенефициаром программы «40+10», семье беженца необходимо арендовать частное жилье.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта участники митинга в Ереване призвали власти Армении сохранить финансовую поддержку карабахских беженцев. Сегодня карабахские активисты рассказали, что власти Армении оказывают давление на некоторых из них. Они отметили, что спустя две недели на их просьбу сохранить поддержку карабахских беженцев ответа от армянских чиновников так и не последовало. 4 апреля правительство Армении приняло решение списать беженцам кредиты, взятые под залог золота. Заложенные золотые изделия будут возвращены, заявил министр финансов Ваге Ованнисян.

В конце марта правительство Армении постановило продлить еще на девять месяцев программу поддержки насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха в размере 40+10 тысяч драмов на покрытие расходов на проживание и коммунальные услуги. Также правительство сняло ограничения - поддержка будет оказана всем членам семьи, в том числе несовершеннолетним и новорожденным. 16 апреля начался прием онлайн-заявок от новых бенефициаров программы «40+10».

Программа "40+10" будет продолжена для тех семей, которые арендуют жилье, заявила 19 апреля пресс-секретарь министерства по социальным вопросам Заруи Манучарян. По ее словам, те вынужденные переселенцы, которые живут в общинных домах, проживают там бесплатно и не могут воспользоваться упомянутой программой господдержки.

«На сегодняшний день до 350 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха проживают бесплатно в общежитиях, пансионатах или зданиях, предоставленный ОМС в 8 областях Армении», сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян.

Она перечислила число проживающих по областям: в Арагацоти – 19 беженцев, Арарате – 97, Армавире – 27, Лори – 29, Котайке – 13, Шираке – 107, Сюнике – 38, Тавуше – 19.

Администрация города Масис в Араратской области Армении, когда начали прибывать беженцы из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года, выделила им для временного проживания пустующее здание детского садика. Здание аварийное, нуждается в реконструкции и капитальном ремонте. Числится на балансе мэрии города Масис.

«Реконструкционные и ремонтные работы здания бывшего детского садика должны были начаться еще осенью прошлого года, но было перенесено на весну, так как люди должны были где-то жить и пережить зиму», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы мэрии Масиса Асмик Петросян.

«Так как много семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха не имели возможности самостоятельно найти жилье, администрация приняла решение выделить им пустующее здание. Было поселено до 30 семей. Этим семьям были предоставлены все первое необходимое для проживания и обогреватели, чтобы пережить зиму. Вынужденные переселенцы, временно проживающие в здании детского садика, до конца мая должны выехать оттуда», - добавила она.

По словам Петросян, «в мае должны начаться работы по восстановлению здания, так как общине Масис нужен этот государственный детский сад». Она также добавила, что в Масисе, к которому относятся до 30 административных общинных населенных пунктов, проживают порядка 8 500 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Беженцы из Нагорного Карабаха, проживающие в здании детского сада в Масисе, рассказали, что в сентябре 2023 года здесь поселилось более 25 семей, на сегодня остались почти 20 семей, в основном одинокие пенсионеры и инвалиды, вдовы и матери-одиночки и лишь пара полных семей с детьми.

29-летняя Белла Каграманян - мать трех несовершеннолетних детей. Она из села Шиги Мартунинского района. «Сентябрьская война 2023 года началась неожиданно, в солнечный полдень, интенсивными ракетными обстрелами, поэтому все родители метались по селу в поисках своих детей, чтобы быстро привести в убежище. Я была дома, пекла хлеб. Под обстрелами побежала в школу за 8-летним сыном – более трех километров от дома. А после побежала в детских садик за младшими. Было очень страшно - обстрелы, убежище. До сих пор дети боятся. Особенно шума по ночам. Все трое моих детей нуждаются в психологе, в психологической реабилитации», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Семья покинула Нагорный Карабах 28 сентября, приехав Масис. Здесь им предоставили комнату в старом здании детсада. Проживают там по сей день. Она не работает, присматривает за детьми. Муж подрабатывает частным извозом. Один из детей имеет проблемы с почками, находится постоянно под наблюдением врачей, принимает лекарства. Женщина рассказала, что цены на аренду жилья так высоки, что они не могут позволить себе его снять. По ее словам, «многие ее знакомые жалуются, что господдержку «40+10» получают с опозданием, а хозяин квартиры регулярно требует оплату».

«Мы не получаем финансовую господдержку, так как проживаем здесь бесплатно. Но и арендовать жилье не можем», - сказала мать троих детей.

Одинокая пенсионерка из Степанакерта, 73-летняя Ленора Исраелян с сентября 2023 года проживает в здании детского сада. Она надеется, что по новой жилищной программе ей предоставят социальное жилье, где она сможет спокойно пожить и заняться своим здоровьем.

От «пережитого 19 сентября у меня случился неврит, сильно повысился сахар, когда услышала, что азербайджанцы со стороны Агдама идут в направлении Степанакерта. Я пережила еще три карабахские войны. До сих пор не понимаю, как выжила во время бомбежек Степанакерта в войну 2020 года. А когда поняла, что началась война, а еще услышала, что азербайджанцы вошли в армянские села и направляются в Степанакерт», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Исраелян рассказала, что в городе Масис ее обследовал врач, назначил лечение, но оно не помогло. На повторное лечение у нее «нет настроения», так как проблема проживания сильно ее беспокоит. «Нам сказали: "Выезжайте из садика". Но куда я пойду? Да, я получаю пенсию 63 тысяч драмов (160 долларов). Высокая по здешним меркам… Как я могу на эту пенсию платить арендную плату за жилье? Я не представляю. У меня немного вещей. Мне не нужны вещи, одежда. Лишь бы дали маленькое помещение, где я могла бы жить», - сказала она.

Одинокая пенсионерка Рена Касьян из Степанакерта очень переживает, что ее отправят в интернат для престарелых людей. Она не верит, что социальное жилье для одиноких беженцев будет быстро построено и предоставлено.

Пенсионерка, инвалид первой группы Лена Аванесян - из Гадрутского района Нагорного Карабаха. После войны 2020 года до сентябрьской войны 2023 года проживала в Степанакерте. В городе Масис ей дали комнату вместе с семьей племянника. Когда возникла необходимость покинуть здание садика, племянник нашел дом в одном из близлежащих сел без элементарных удобств.

«Нашли дом. Ежемесячная аренда 70 тысяч драмов (177 долларов). Но в доме нет туалета, нет ванной комнаты, нет водопровода. Чтобы все это сделать, требуют денег. Но мы все же переезжаем туда», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она надеется, что со временем они получат финансовую поддержку по программе "40+10".

Напомним, Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

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