Власти Армении объявили о списании кредитов карабахских беженцев

04 апреля 2024, 13:56

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Правительство Армении приняло решение списать беженцам из Нагорного Карабаха кредиты, взятые под залог золота. Заложенные золотые изделия будут возвращены, заявил министр финансов Ваге Ованнисян.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 марта участники митинга в Ереване призвали власти Армении сохранить финансовую поддержку карабахских беженцев. Сегодня карабахские активисты рассказали, что власти Армении оказывают давление на некоторых из них. Они отметили, что спустя две недели на их просьбу сохранить поддержку карабахских беженцев ответа от армянских чиновников так и не последовало.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение списать кредиты карабахским беженцам, оформленные под залог золота до сентября 2023 года, а также вернуть им заложенное золото.

Решение касается кредитов на сумму только до 5 миллионов драмов (около 12,9 тысячи долларов). Общее число заемщиков составляет около 6 тысяч, сообщил министр финансов Ваге Ованнисян во время заседания, которое транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале правительства Армении.

В декабре 2023 года жителям Нагорного Карабаха были списаны долги, в том числе и по потребительским кредитам, а банки получили от правительства госаблигации на 70% этих задолженностей. Оставшиеся 30% банки взяли на себя, напомнил Ованнисян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Общий объем этих кредитов составлял около 2,8 миллиарда драмов (около 7,3 миллиона долларов), уточнил министр.

Напомним, Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

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