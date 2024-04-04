Карабахские активисты пожаловались на давление со стороны властей Армении

04 апреля 2024, 07:46

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Власти Армении оказывают давление на активистов "Инициативы обеспечения нужд народа Нагорного Карабаха" после того, как они две недели назад организовали акцию с требованием продлить меры поддержки карабахских беженцев, пожаловались активисты.

Как информировал "Кавказский узел", 20 марта участники митинга в Ереване призвали власти Армении сохранить финансовую поддержку карабахских беженцев и дали властям две недели, чтобы ответить на эти требования. Многие карабахцы в Армении не смогли найти работу или вынуждены работать за небольшую оплату, рассказали переселенцы.

Арцах ­– самоназвание Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Власти заявили, что переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) – на коммунальные услуги.

2 апреля члены "Инициативы обеспечения нужд народа Арцаха (Нагорный Карабах)" на пресс-конференции в Ереване заявили об их притеснении со стороны властей Армении, и намерении продолжать акции по защите своих социальных прав. "Инициативу обеспечения нужд народа Арцаха (Нагорный Карабах)" представляли руководитель неправительственной организации "Союз защиты интересов и прав народа Арцаха" Артак Бегларян, председатель "Союза родственников погиби и пропавших без вести в третьей Арцахской войне" Армен Асрян, активистка Сона Амбарцумян.

"По поводу давления или угроз, в офис [омбудсмена] граждане Нагорного Карабаха не обращались, но если такое заявление поступит, офис омбудсмена рассмотрит этот вопрос", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса омбудсмена "Нагорного Карабаха.

В результате усилий активистов правительство Армении пересмотрело условия соцпрограммы 40+10, но проблемы по многим основным вопросам еще не решены, сказал во время пресс-конференции Артак Бегларян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Активисты не исключают проведение еще одного митинга, а пока проводят встречи с беженцами, фиксируют поднятые ими вопросы, такие, как, например, бюрократическая волокита для поступления на службу, или получение гражданства, добавил Бегларян.

Правительство Армении отказывается от встречи с активистами, в тоже время на активистов движения оказывается прямое или косвенное давление со стороны государственных органов и властей Армении, в форме угроз, подчеркнул он.

"Мы заявляем, что действуем исключительно в рамках закона. Призываем власти Армении быть сдержанными, действовать в рамках закона, не совершать незаконное давление на активистов", – сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что активисты приняли решение собрать сведения о всех случаях давления со стороны властей, затем проанализировать их и обнародовать.

Власти Армении должны встретиться с активистами "Инициативы обеспечения нужд народа Арцаха (Нагорный Карабах)", чтобы узнать про все проблемы беженцев, заявил председатель "Союза родственников погибших и пропавших без вести в третьей Арцахской войне" Армен Асрян.

Он также считает, что власти Армении не хотят облегчить состояние беженцев, выдвигая разные условия для получения финансовой поддержки, получения гражданства, жилищного вопроса, вступления на гражданскую или воинскую службу.

По итогам акции протеста, которая прошла 20 марта, активисты приняли петицию и направили ее властям Армении. Но реакции от них не последовало, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активист "Инициативы обеспечения нужд народа Арцаха" Сона Амбарцумян.

По ее словам, направлено множество заявок в правительство для обсуждения вопросов, изложенных в петиции, направлено обращение к трем фракциям Народного собрания Армении с предложением организовать парламентские слушания, однако все они остались без реакции.

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