Беженцы из Нагорного Карабаха добились реакции властей на свои требования

24 марта 2024, 23:16

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Беженцы из Кашатагского района Нагорного Карабаха готовятся к новой протестной акции. Принявшие участие в митинге 20 марта беженцы добились продолжения финансовой поддержки вынужденным переселенцам.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что правительство Армении изменило программу финансовой поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, оставив ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные расходы только несовершеннолетним. 3 марта общественные организации и беженцы из Нагорного Карабаха призвали власти Армении сохранить программы помощи для вынужденных переселенцев. Предлагаемые властями изменения заставят многих покинуть Армению, предупредили они. К правительству Армении обратились и 32 карабахские общественные организации, призвав власти страны продолжить оказывать поддержку переселенцам. Участники прошедшего в Ереване 20 марта митинга призвали власти Армении сохранить финансовую поддержку карабахских беженцев и дали властям две недели, чтобы ответить на эти требования.

Арцах ­– самоназвание Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Власти заявили, что переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) – на коммунальные услуги.

Напомним, вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха организовали акцию протеста перед зданием правительства Армении с требованием решить жилищный вопрос 5 марта. В митинге участвовали беженцы из Карвачарского и Кашатагского районов, которые были депортированы в 2020 году в результате сдачи этих районов Азербайджану по итогам 44-дневной войны.

"По итогам акции мы направили письмо в правительство Армении, в котором сообщали, что у вынужденных переселенцев Арцаха (Нагорный Карабах) множество социальных проблем, но самой важной является жилищный вопрос. Жителям Карвачарского и Кашатагского районов правительство после 44-дневной войны в качестве компенсации за утраченное имущество вручило сертификаты на покупку жилья, но банки отказываются начать выплаты, выдвинув дополнительные требования. До 1700 семей не могут воспользоваться этими сертификатами", - рассказал "Кавказскому узлу" руководитель общины Айказян Кашатагского района Армен Чомоян.

"Власти не ответили на письмо, поэтому беженцы готовят новую акцию возле правительственного здания, день и формат пока обсуждается", - добавил он.

Сотрудник аппарата правительства Армении рассказал "Кавказскому узлу" о программе помощи переселенцам, однако не уточнил, сколько всего людей смогли воспользоваться помощью государства. "Правительство Армении утвердило программу в начале 2022 года. Согласно данной программе, на жилье, приобретенное посредством ипотечного кредита или строительства частного дома, государство выделяет сумму на погашения ипотеки. В частности, предоставляется от 8 до 10 млн драмов (от 20 до 25 тысяч долларов США по курсу на 24 марта, - прим. "Кавказский узел"), а на погашение процентов - от 3,6 до 5,8 млн драмов (от 9 до 12 тысяч долларов США)", - отметил сотрудник правительства.

По его словам, беженцы из Нагорного Карабаха также могут воспользоваться государственной программой жилищного обеспечения в приграничных селах в размере до 16 млн драмов для строительства дома, и если по смете строительство дома не превысит указанной суммы, то погашение всего ипотечного кредита будет осуществляться государством. Программа действует до 30 декабря 2025 года.

Напомним, 20 марта в Ереване прошел митинг, на котором также были подняты вопросы помощи беженцам.

Один из организаторов митинга, председатель "Союза защиты интересов и прав народа Арцаха" Артак Бегларян отметил, что "правительство Армении учло ряд требований, выдвинутых движением".

"В частности, нам удалось добиться приостановки предложенного правительством проекта жилищной программы и добиться более детального изучения вопроса, организовать общественные дискуссии с арцахцами по данной программе. Также правительство допускает продолжение программы финансовой поддержки арендных и коммунальных расходов в 40 000+10 000 драмов до конца года без изменений, но мы будем ждать его официального принятия на этой неделе. Также мы ожидаем, что и другие наши предложения в петиции будут учтены со стороны правительства Армении", - сказал "Кавказскому узлу" Бегларян.

Он добавил, что проблема жителей Кашатагского и Карвачарского районов Нагорного Карабаха "не лучше, чем у остальных граждан Арцаха, депортированных в сентябре 2023 года, поэтому инициатива рассматривает жилищную проблему всех арцахцев, не разделяя на районы".

Вынужденный переселенец из Кашатагского района Вараздат Арутюнян считает, что "сертификаты, выданные государством на покупку жилья, должны соответствовать ценам на жилье в Армении".

"Начиная с 2020 года цены на недвижимость в Армении растт ежемесячно. На сегодня в Ереване, в новостройках квадратный метр стоит от 450 до 550 тысяч драмов. На вторичном рынке также заоблачные цены. В районах, как только услышали про госпрограммы, тоже начали повышать цены – в городах Армении за эти сертификаты невозможно купить нормальное жилье. А приграничных зонах особенно с учетом в последнее время напряжения на границ, люди не хотят приобретать жилье, так как опасаются за безопасность своих семей", - сказал мужчина.

На вопрос, как же он намерен решить вопрос жилья для своей семьи, Вараздат Арутюнян лишь пожал плечами.

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