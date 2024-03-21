Участники митинга в Ереване призвали карабахских беженцев остаться в Армении

21 марта 2024, 06:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты, выступившие на митинге беженцев в Ереване, призвали карабахцев не покидать Армению, продолжив борьбу за свои права, безопасность и сохранение нематериальных ценностей.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 марта правительство Армении урезало программу финансовой поддержки переселенцев из Нагорного Карабаха, оставив ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные расходы только несовершеннолетним. Общественные организации и беженцы из Нагорного Карабаха призвали власти Армении сохранить программы помощи для вынужденных переселенцев, предупредив, что изменения заставят многих покинуть страну. На митинге 20 марта переселенцы дали властям две недели, чтобы ответить на эти требования. Многие карабахцы в Армении не смогли найти работу или вынуждены работать за небольшую оплату, рассказали участники акции.

Арцах ­– самоназвание Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Власти заявили, что переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) – на коммунальные услуги.

Заявление по итогам митинга, организованного 20 марта в Ереване представителями Инициативы по обеспечению нужд народа Арцаха, направлено в правительство Армении. Активисты Инициативы, которая объединила около 40 общественных организаций Нагорного Карабаха, а также бывших чиновников, политиков, и деятелей культуры непризнанной республики, призвали власти предпринять "стратегические действия" для решения пробоем вынужденных переселенцев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Глава «Союза родственники воинов, погибших и пропавших без вести в Третьей Арцахской войне» Армен Асрян, выступая на митинге, коснулся жилищной проблемы беженцев и вопроса срочной службы для них, указав на высокий риск исхода карабахцев из Армении. Асрян отметил, что в проекте жилищного обеспечения власти Армении «поставили знак равенства между вынужденными переселенцами из Арцаха и соотечественниками в Армении». Такой подход, по его мнению, может настроить граждан Армении против беженцев.

Говоря о службе граждан Нагорного Карабаха в армии Армении, Асрян заявил, что «многие граждане Арцаха готовы служить в ВС Армении», однако правительство сделало условием для службы отказ от карабахских паспортов с кодом 070 и их замену на паспорта Армении с иными кодами, предназначенными для жителей страны.

«Я призываю власти не создавать у наших соотечественников впечатление, будто арцахцы уклоняются от воинской службы. Аналогичная ситуация и в других госведомствах Армении: работников с паспортом 070 вынуждают поменять паспорт, приняв гражданство Армении. При этом непонятно, почему паспорт с кодом 070 стал нежелателен», - заявил общественный деятель.

Говоря о финансовой помощи, Асрян отметил, что необходимо продолжить действие программы по выплате 50 тысяч драмов каждому беженцу пока не будут решены жилищные проблемы. «Трудоустроиться в Армении проблематично, а если не будет финансовой поддержки, арцахцы столкнутся с серьезными проблемами», - заметил активист в своем выступлении.

Историк, бывший замминистра образования Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян напомнил, что «более 6 тысяч памятников армянской истории и культуры остались в Арцахе и необходимо их защитить». «Как бы это ни было трудно, нам надо сохранить нашу культуру, самобытность, диалект. Поэтому нельзя эмигрировать из Армении: в России или в любом европейском городе нам не удастся сохранить свою идентичность. Это можно сделать только в Армении, где мы создадим плацдарм для возвращения в Арцах», - заявил историк.

Представитель Совета старейшин Нагорного Карабаха, политический аналитик Микаел Аджиян в своем выступлении призвал международное сообщество «дать наконец честную оценку тому, что было сделано с армянами Азербайджана 30 лет назад, а затем и с армянами Арцаха».

«То, что произошло с армянами, можно квалифицировать лишь как армянского народа, преступление против человечности. Национальное Собрание Республики Армения должно принять заявление по этому поводу, представив миру все детали депортации и последствия войн, учиненных Азербайджаном. Необходимо рассказать о жертвах, о пытках, которым подвергались армяне за все время конфликта», - сказал Аджиян.

По словам Аджияна, карабахским армянам "необходимо жить с целью вернуться в Арцах" и восстановить право на самоопределение. Он отметил, что возвращение армян в регион невозможно, пока он находится под юрисдикцией Азербайджана. "Самоопределившийся Арцах – вот наша цель, но для ее достижения нам необходима поддержка диаспоры и Армении», - заявил аналитик.

Глава общественной организации «Во имя Гадрута» Левон Айриян сравнил происходящее в Армении с событиями в Нагорном Карабахе в течение трех лет между окончанием 44-дневной войны в 2020 году и массовым исходом жителей региона в 2023 году. «Говоря про наше будущее, мы подразумеваем армянское будущее Арцаха. К сожалению, ход событий указывает, что под угрозой не только Арцах, но и Армении», - сказал он.

По словам Айрияна, около 10 тысяч карабахцев уже покинули Армению безвозвратно, а остальные последуют за ними, если власти не реализуют действенные социальные программы. Он предложил организовать международную донорскую конференцию для решения социально-экономических проблем карабахских армян. При этом активист подчеркнул, что «арцахцам необходимо остаться в Армении и выжить, пока не будут созданы подходящие международные гарантии для возвращения в Арцах».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.