Предложенные властями Армении меры поддержки не устроили карабахских беженцев

15 июня 2024, 08:07

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Власти Армении объявили о начале приема заявок от беженцев из Нагорного Карабаха на получение жилья, указав обязательным условием наличие гражданства страны. С получением гражданства возникает волокита, а жилье власти предлагают преимущественно в сельской местности, где проблема с работой, отметили беженцы.

Как информировал "Кавказский узел", 30 мая беженцы из Нагорного Карабаха заявили о недостаточной, по их оценке, помощи властей Армении и проблемы со сдачей документов для оформления гражданства страны.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

Правительство Армении утвердило порядок выдачи сертификатов в рамках жилищной программы для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. С 15 июня участники первого этапа могут подать заявки.

Обращения принимаются от семей с тремя несовершеннолетними детьми и более, семьи погибших военнослужащих, а также семьи, где есть инвалиды 1-й и 2-й группы. Также заявления могут подавать семьи с двумя несовершеннолетними детьми и более, но пока для строительства частного дома. С 1 августа заявления смогут подавать беженцы, у которых есть действующая ипотека, сообщил сотрудник правительства Армении.

"Обязательным условием для участия в программе остается то, что она будет доступна исключительно лишь для беженцев, получившие гражданство Армении. Заявления будут приниматься онлайн, на платформе министерства по социальным вопросам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сертификаты имеют разную стоимость для каждого члена семьи и разных населенных пунктов. В частности, 5 миллионов драмов (около 12 920 долларов) будет предоставлено каждому члену семьи в случае реализации сертификата в 242 городских и сельских населенных пунктах. 4 миллиона драмов (около 10 335 долларов) – в случае реализации в 148 городских и сельских населенных пунктах. Во всех остальных населенных пунктах будет предоставлено 3 миллиона драмов (около 7750 долларов), кроме 1-й и 2-й зон Еревана, и 2 миллиона драмов (около 5170 долларов) – если у человека уже есть ипотека (исключая недвижимость, расположенную в 1-й и 2-й зонах Еревана).

Программа господдержки по обеспечению жильем семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха рассчитана на пять лет. Бенефициарами могут стать до 25 тысяч семей беженцев. По предварительным подсчетам, стоимость строительства или приобретения этих домов или квартир может составить до 800 миллиардов драмов (около 2 миллиардов 67,2 миллиона долларов).

Из госпрограммы нужно исключить требование о наличии гражданства

"Условий о принятии гражданства Армении не должно быть. Люди не хотят окончательно отрываться от родины. Кроме того, все помнят, какие были очереди при получении статуса беженца. Разве гражданство будет легко получить? Еще одно неприемлемое условие, это то, что жилье должно быть куплено в приграничных и частично приграничных, в основном в сельских населенных пунктах. Так как вынужденные переселенцы уже нашли места для проживания, и кое как организовали свою жизнь", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подав заявление на участие в программе, беженец сразу же лишается финансовой поддержки программы "40+10 тысяч драмов", при этом неизвестно, когда выдадут сертификат и как скоро будет приобретено жилье, отметил он. "Непонятно условие, почему только через 10 лет проживания можно стать полноправным владельцем жилья? Также неправильно условие, что, если у одного члена семьи есть недвижимость, все члены семьи лишаются возможности получить господдержку. А ведь есть случаи, когда у человека однокомнатная квартира была еще в молодости, и вот прошло много лет, он женился, несколько детей, его родители – и все живут в этой однокомнатной квартире", – отметил активист.

Программа выгодна только многодетным семьям, желающие заниматься сельским хозяйством. А вот те семьи, члены которых уже нашли работу и в которых дети учатся – им будет трудно принять решение, добавил он.

Каграманян обратил внимание, что власти Армении не коснулись вопроса социального жилья, так как таких семей много. "В Арцахе (Нагорный Карабах) много было многодетных семей, но также много малочисленных семей – один, два или три человека. Понятно, что они не смогут купить жилье по сертификатам. Нет конкретики по этому вопросу", – сказал Ара Каграманян.

Мать троих детей из Мартунинского района Нагорного Карабаха Белла Айриян рассказала, что с мужем и детьми покинула Степанакерт 28 сентября 2023 года.

По ее словам, ее семья готова присоединиться к госпрограмме по приобретению жилья, но для этого ее члены должны принять гражданство. По словам Айриян, ее семья опасается, что принятие гражданства Армении, может ее лишить возможности вернуться в Арцах. "А если потом выдвинут условие отказаться от своего дома? Все эти вопросы меня пугают", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы не можем купить жилье далеко от центра. Так как средний ребенок имеет проблемы с почками, и требует постоянного наблюдения врачей, а наши врачи находятся в Ереване. Мы не можем поселиться далеко", – добавила Белла Айриян.

Госпрограмма выгодна только многодетным семьям

Рита Сафарян рассказала, что до переселения в Армению работала медсестрой в Степанакертском родильном доме. Одна вырастила дочь, а теперь присматривает за внуком. В Армении она и дочь не могут найти работу по профессии. Администрация города Масис им предоставила бесплатное временное жилье. Когда началась переселение жителей Нагорного Карабаха, смогли взять лишь необходимое для внука и документы.

"Сбережений у нас не было, так как жили на одну зарплату, но было свое жилье. А теперь нам предлагают условия, по которым моя семья из трех человек не сможет приобрести необходимое жилье. Это программа выгодна многодетным семьям", – сказала Сафарян корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер из Степанакерта Завен Хачатрян рассказал, что пережил три карабахские войны, две блокады и несколько раз оказывался под обстрелами, когда помогал спасателям.

"Мы с женой сейчас хотим только комнатку, свой собственный угол. Рассчитываем на социальное жилье. У нас нет наследников, поэтому, это жилье потом перейдет опять государству. Но дойдет ли до нас очередь? А платить аренду нам уже трудновато, так как накопленные деньги заканчиваются", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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